10人皇馬反勝馬賽拔頭籌 麥巴比12碼起孖 單仗失兩右閘

皇馬開季4戰全勝，暫高踞西甲榜首，惟此戰擔正的英格蘭國腳右閘阿歷山大阿諾特僅在開賽5分鐘便因傷退下火線，由卡華積入替。22分鐘，馬賽鋒將格連活特截得皮球後助攻予隊友添莫菲韋亞勁射破網，為客軍先拔頭籌。不過「銀河艦隊」靠翼鋒洛迪高高斯博得12碼，麥巴比操刀中鵠扳平，雙方半場1：1言和。值得一提的是，馬賽門將魯利在上半場作出多達10次撲救，創下自從2003／04賽季以來歐聯半場撲救次數最高紀錄。

阿諾特傷出 卡華積領紅

阿仙奴熱刺分途旗開得勝

換邊後，後備上陣的皇馬右閘卡華積與對手門將魯利發生爭吵，前者更用頭部頂撞對方，球證經視像裁判（VAR）覆核後，第72分鐘向其出示紅牌，令球隊末段踢少一人。不過馬賽守將法根度麥甸拿在81分鐘禁區內犯手球，銀河艦隊獲判此仗第2個12碼，麥巴比再次主射入網，個人梅開二度下領球隊主場以2：1反勝。

新季歐聯首戰成功領軍逆轉馬賽的皇馬新帥沙比阿朗素，賽後肯定麾下表現，「或許我們仍缺乏一些連貫性，但己隊已走在正確軌道上」。而門將泰拔高圖爾斯則認為球隊應有更佳表現，「我們本應攻入更多入球，但未能把握機會，令比賽變得更艱難」。

英超勁旅方面，阿仙奴雖與畢爾包半場互交白卷，但藉接連後備登場的鋒將加比爾馬天尼斯及李安度杜沙特分別在72及87分鐘相互助攻建功，領銜作客以2：0取勝；熱刺則在新帥法蘭克領軍下迎來歐聯首戰，瑞典籍小將貝治華在開賽4分鐘一次傳中，令敵軍門將路易斯祖利亞誤擋入網，熱刺終靠此烏龍球主場以1：0小勝，雙雙全取3分。

祖雲再演入球騷 4：4逼和多蒙特

賓菲加反負即炒主帥 傳斟摩連奴

至於上輪意甲主場以4：3險勝國際米蘭的祖雲達斯，首輪與德甲球隊多蒙特再演「入球騷」，半場雙方雖互交白卷，但下半場火力全開，而在尾段落後2：4的「斑馬軍團」，靠後備前鋒杜辛華荷域及中堅萊特基利在完場前補時各建奇功，主場以4：4逼和對手。

其餘賽事方面，葡超球隊賓菲加雖初段領先兩球，但被阿塞拜疆的卡拉巴克連入3球，主場以2：3反負，賓菲加賽後隨即宣布辭退49歲葡籍主帥般奴拿治，據報會方有意聘用早前被土超球隊費倫巴治解僱的62歲名帥摩連奴。此外，荷甲的燕豪芬同日在主場以1：3不敵比利時的聖基萊斯聯。