體育

傳奇雙紅會正選揭盅 畢特奧雲訪港助拳

【明報專訊】由利物浦前隊長謝拉特及曼聯前隊長里奧費迪南帶領一眾名宿獻技的「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」，將於10月18日下午5時在啟德主場館舉行。主辦單位昨公布兩隊各11位名宿正選名單（見表），當中先後效力過利、曼兩隊的英格蘭前國腳射手奧雲，聯同曾為南華落場的畢特再次訪港助陣。

10·18會師啟德主場館 門票今公售

主辦單位繼本月初公布「紅軍傳奇球星隊」及「紅魔鬼傳奇球員隊」各5人名單後，昨公布餘下參賽名宿正選名單，「紅軍」除了有希比亞與路爾斯加西亞等訪港常客，還有後衛巴比、2005年歐聯冠軍成員冼拿馬邦高利及紐尼斯；「紅魔」則新增曾於2010年底起來港效力南華半季的畢特，聯同另一「七小福」基利士比、2008年歐聯冠軍後備門將古斯錫，以及曾訪港的丹尼森遜、迪贊巴及基巴臣助陣。

至於先後效力過利物浦和曼聯的前金球獎得主奧雲，繼去年底皇馬巴塞傳奇球星表演賽後再次來港，但主辦單位暫未公布他會代表哪隊上陣。球場底層座位票價為899及999元，上周二優先訂票即日售罊後，約2萬張上層399元及499元門票今午12時起於快達票平台公開發售；而兩隊屆時將起用品牌ATACAR為賽事推出的球衣落場比賽。

