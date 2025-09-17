傳奇雙紅會正選揭盅 畢特奧雲訪港助拳

10·18會師啟德主場館 門票今公售

主辦單位繼本月初公布「紅軍傳奇球星隊」及「紅魔鬼傳奇球員隊」各5人名單後，昨公布餘下參賽名宿正選名單，「紅軍」除了有希比亞與路爾斯加西亞等訪港常客，還有後衛巴比、2005年歐聯冠軍成員冼拿馬邦高利及紐尼斯；「紅魔」則新增曾於2010年底起來港效力南華半季的畢特，聯同另一「七小福」基利士比、2008年歐聯冠軍後備門將古斯錫，以及曾訪港的丹尼森遜、迪贊巴及基巴臣助陣。

至於先後效力過利物浦和曼聯的前金球獎得主奧雲，繼去年底皇馬巴塞傳奇球星表演賽後再次來港，但主辦單位暫未公布他會代表哪隊上陣。球場底層座位票價為899及999元，上周二優先訂票即日售罊後，約2萬張上層399元及499元門票今午12時起於快達票平台公開發售；而兩隊屆時將起用品牌ATACAR為賽事推出的球衣落場比賽。