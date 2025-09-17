明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

東方亞冠2首擊征飛腳 盧比度自貶小球會 冀踢出表現贏尊重

【明報專訊】港超球隊東方連續兩屆出戰亞冠盃2分組賽，今晚6時於本屆F組首戰作客硬撼日職勁旅大阪飛腳。東方主教練盧比度（Chino）賽前表示，東方相比日職球會水平及資源規模只是「small potato」（小球會），但足球美妙之處在於小球隊有時也能取得成就，冀以表現贏取外界尊重。

大阪飛腳vs.東方 HOY TV76台 晚上18：00直播

東方連續兩屆亞冠2均遇上日職球隊，在上屆面對廣島三箭作客雖負1：4，憑現轉戰中甲的小將吳宇曦攻入一球；在主場則幾乎逼和，戰至補時才遭2：3絕殺。

盧比度昨出席賽前記者會時表示，這次征戰的目標是踢出表現贏取外界尊重，「日職水平遠領先我們，從設施和訓練場等資源規模，我們相比之下只是『small potato』，但足球美妙之處，在於小球隊有時也能夠取得一些成就。只要踢出競爭力付出100%，我就滿意」。Chino提及認識曾教皇家馬德里青年軍的飛腳西班牙籍同鄉主帥波亞托斯，了解其風格，不過認為相比戰術，關鍵是球員臨場發揮。

大久保優期待回國遇前校隊隊友

大阪飛腳陣中除了33歲日本前國腳前鋒宇佐美貴史、上季日職最佳陣容中堅中谷進之介等主力，還有今年6月曾來港參與國際青年慈善盃的19歲小國腳名和田我空。同場出席記招的東方日籍新前鋒大久保優稱，非常榮幸回到日本，與自小留意的日職強隊交手，加盟後連續兩仗入球也增添信心，期待跟在關西大學的校隊隊友、飛腳後衛黑川圭介重逢較量。同組另一場，越南的南定FC今晚8時15分主場對泰甲球隊拉查布里。

申花亞冠聯負江原 陳晉一未上陣

亞冠精英聯賽方面，廣島三箭昨作客2：0挫澳職墨爾本城；中超上海申花作客1：2反負予韓職FC江原，港足左閘陳晉一未有上陣；沙特聯豪門伊蒂哈德在兩大球星賓施馬與尼高路簡迪均缺陣下，作客1：2不敵阿聯酋球隊阿爾華達。

上 / 下一篇新聞