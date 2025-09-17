東方亞冠2首擊征飛腳 盧比度自貶小球會 冀踢出表現贏尊重

大阪飛腳vs.東方 HOY TV76台 晚上18：00直播

東方連續兩屆亞冠2均遇上日職球隊，在上屆面對廣島三箭作客雖負1：4，憑現轉戰中甲的小將吳宇曦攻入一球；在主場則幾乎逼和，戰至補時才遭2：3絕殺。

盧比度昨出席賽前記者會時表示，這次征戰的目標是踢出表現贏取外界尊重，「日職水平遠領先我們，從設施和訓練場等資源規模，我們相比之下只是『small potato』，但足球美妙之處，在於小球隊有時也能夠取得一些成就。只要踢出競爭力付出100%，我就滿意」。Chino提及認識曾教皇家馬德里青年軍的飛腳西班牙籍同鄉主帥波亞托斯，了解其風格，不過認為相比戰術，關鍵是球員臨場發揮。

大久保優期待回國遇前校隊隊友

大阪飛腳陣中除了33歲日本前國腳前鋒宇佐美貴史、上季日職最佳陣容中堅中谷進之介等主力，還有今年6月曾來港參與國際青年慈善盃的19歲小國腳名和田我空。同場出席記招的東方日籍新前鋒大久保優稱，非常榮幸回到日本，與自小留意的日職強隊交手，加盟後連續兩仗入球也增添信心，期待跟在關西大學的校隊隊友、飛腳後衛黑川圭介重逢較量。同組另一場，越南的南定FC今晚8時15分主場對泰甲球隊拉查布里。

申花亞冠聯負江原 陳晉一未上陣

亞冠精英聯賽方面，廣島三箭昨作客2：0挫澳職墨爾本城；中超上海申花作客1：2反負予韓職FC江原，港足左閘陳晉一未有上陣；沙特聯豪門伊蒂哈德在兩大球星賓施馬與尼高路簡迪均缺陣下，作客1：2不敵阿聯酋球隊阿爾華達。