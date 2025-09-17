明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：七欖門票11·12公開售票

【明報專訊】踏入50周年的香港國際七人欖球賽明年4月17至19日在啟德主場館上演，中國香港欖球總會昨公布賽事門票將在10月1日先發售本地欖球會及海外旅遊套票；公開發售日期則為11月12日，並在前一天提供「早鳥預售」。成人單日票價為550元起，成人3日套票則為2250元。

黃敏婷世界障礙賽封后寫歷史

港將黃敏婷上周六在瑞典舉行的障礙競技世界賽，於女子20至39歲組100米過關斬將，最終決賽做出48.21秒的成績力壓美國隊對手，贏得港隊參賽以來首面金牌。她在社交網分享心路歷程時，透露要在45分鐘內戰畢16強至決賽，體能成為最大挑戰，形容最終結果是意料之外。

金牛總決次戰首啟德迎長沙

2025全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽今演第2仗，衛冕的香港金牛日前在首戰作客擊敗長沙勇勝，場數領先1：0後，今晚7時30分返港首度移師啟德體藝館的主場迎敵，力爭在5場3勝制系列賽再下一城。賽事門票於快達票平台發售，不設現場售票，票價由80元至1500元不等，港台電視32台續直播。

王楚欽隔217日返世一

國際乒聯昨公布今年第38周世界排名，剛在WTT澳門乒乓冠軍賽男單奪冠的25歲國家隊星將王楚欽隔217日重返「世一」，其隊友林詩棟退守第2，而在濠江不敵王楚欽的巴西隊好手卡杜朗奴則列第3。女單方面，在澳門賽衛冕的國家隊星將孫穎莎獨佔鰲頭，隊友王曼昱及陳幸同分列第2、3位。

上 / 下一篇新聞