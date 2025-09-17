體壇快訊：七欖門票11·12公開售票

黃敏婷世界障礙賽封后寫歷史

港將黃敏婷上周六在瑞典舉行的障礙競技世界賽，於女子20至39歲組100米過關斬將，最終決賽做出48.21秒的成績力壓美國隊對手，贏得港隊參賽以來首面金牌。她在社交網分享心路歷程時，透露要在45分鐘內戰畢16強至決賽，體能成為最大挑戰，形容最終結果是意料之外。

金牛總決次戰首啟德迎長沙

2025全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽今演第2仗，衛冕的香港金牛日前在首戰作客擊敗長沙勇勝，場數領先1：0後，今晚7時30分返港首度移師啟德體藝館的主場迎敵，力爭在5場3勝制系列賽再下一城。賽事門票於快達票平台發售，不設現場售票，票價由80元至1500元不等，港台電視32台續直播。

王楚欽隔217日返世一

國際乒聯昨公布今年第38周世界排名，剛在WTT澳門乒乓冠軍賽男單奪冠的25歲國家隊星將王楚欽隔217日重返「世一」，其隊友林詩棟退守第2，而在濠江不敵王楚欽的巴西隊好手卡杜朗奴則列第3。女單方面，在澳門賽衛冕的國家隊星將孫穎莎獨佔鰲頭，隊友王曼昱及陳幸同分列第2、3位。