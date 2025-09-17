港產中鋒穆卡短簽籃網 下月勢隨軍赴澳戰中國賽

身高6呎10吋的24歲中鋒大衛穆卡擁有尼日利亞和英國血統，在港土生土長的他在西島中學畢業後赴美升學，前年於內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）畢業後，雖在NBA選秀會落榜，但其後獲NBA球隊布魯克林籃網的附屬球會長島籃網簽約出戰發展聯盟（G League），其後一度獲NBA球隊波特蘭拓荒者簽下Exhibit 10合約，但最終未能獲正式合約參戰NBA，上季則為另一支G League球隊風城公牛效力，全季上陣34場，其中23次擔正，場均取11.6分、9.9個籃板及2.1次封阻，表現突出，今夏亦曾代表芝加哥公牛出戰NBA夏季聯賽。

誓爭表現求正式合約 圓港人首戰NBA夢

據多間美媒報道，籃網昨已同意以Exhibit 10合約簽下這名港產中鋒，有望下月隨隊出戰NBA季前賽，包括在10月10及12日、由籃網在澳門兩鬥鳳凰城太陽的中國賽，料將藉此力爭一紙正式合約，成為香港史上首名出戰NBA賽事的球員。