體育

港產中鋒穆卡短簽籃網 下月勢隨軍赴澳戰中國賽

【明報專訊】據多間美媒報道，NBA球隊布魯克林籃網已同意以一紙Exhibit 10合約簽下港產中鋒大衛穆卡（David Muoka），意味他有望在下月屬季前賽的NBA中國賽亮相，並將力爭表現取得正式合約在NBA正式賽事披甲。

身高6呎10吋的24歲中鋒大衛穆卡擁有尼日利亞和英國血統，在港土生土長的他在西島中學畢業後赴美升學，前年於內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）畢業後，雖在NBA選秀會落榜，但其後獲NBA球隊布魯克林籃網的附屬球會長島籃網簽約出戰發展聯盟（G League），其後一度獲NBA球隊波特蘭拓荒者簽下Exhibit 10合約，但最終未能獲正式合約參戰NBA，上季則為另一支G League球隊風城公牛效力，全季上陣34場，其中23次擔正，場均取11.6分、9.9個籃板及2.1次封阻，表現突出，今夏亦曾代表芝加哥公牛出戰NBA夏季聯賽。

誓爭表現求正式合約 圓港人首戰NBA夢

據多間美媒報道，籃網昨已同意以Exhibit 10合約簽下這名港產中鋒，有望下月隨隊出戰NBA季前賽，包括在10月10及12日、由籃網在澳門兩鬥鳳凰城太陽的中國賽，料將藉此力爭一紙正式合約，成為香港史上首名出戰NBA賽事的球員。

