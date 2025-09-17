PSG衛冕首擊迎阿特蘭大 守將貝拉度勢偕雙翼杜伊迪比利缺陣

安歷基未感壓力 冀續寫歷史爭衛冕

PSG周日在法甲主場兩球淨勝朗斯，開季四連勝，惟該仗先後有基華拉斯基利亞、李康仁和貝拉度傷出。PSG賽前更新傷兵狀况，提到貝拉度仍在接受治療，料與兩名翼鋒迪斯亞杜伊和奧士文尼迪比利一同缺陣；基華拉斯基利亞和李康仁則未在傷兵名單，本仗勢續候命。

PSG上季贏得隊史首座歐聯獎盃，今屆聯賽階段需依次面對阿特蘭大、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、利華古遜、熱刺、畢爾包、士砵亭和紐卡素，絕對是硬仗連連。踏上衛冕征途，主教練安歷基強調沒有壓力，「我們是冠軍球隊，準備為一個嚮往的賽事啟航。我們渴望繼續創造歷史，目標肯定是連續兩季奪標」。

國米征阿積士 拿達路受背傷困擾

至於上屆亞軍的意甲勁旅國際米蘭，同日將作客荷甲班霸阿積士。意大利傳媒賽前指，國米隊長前鋒拿達路馬天尼斯昨因背傷未參與球隊訓練，即使會隨隊出征荷蘭，正選之位或由法籍前鋒安治邦尼暫代。