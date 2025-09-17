明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

拜仁歐聯煞「車」還看積遜 料任後備坐等倒戈 總監信了解敵情致勝本錢

【明報專訊】此處不留人，自有留人處。塞內加爾籍射手尼高拉斯積遜今夏遭車路士投閒置散，在轉會窗完結前被外借至拜仁慕尼黑，明晨有望在歐聯聯賽階段首仗「倒轉槍頭」。儘管今仗料先坐後備席，暫時遠離煩囂的他還是毫無疑問的希望在「藍戰士」面前證明價值。拜仁體育總監艾伯爾也相信，積遜對敵軍的了解，會是球隊此戰主場打響頭炮的本錢。

馬帥證柏度狀態未足 艾斯迪華奧病癒復操

24歲的積遜前年夏天從維拉利爾加盟車路士，過去兩季在英超保持雙位入球數據，仍因門前頻繁失機為人詬病。隨着藍戰士今夏簽入利安戴納和祖奧柏度，地位勢被動搖的積遜決意離開倫敦；縱使戴納受傷帶來轉機，已抵達慕尼黑的他拒絕回頭，本月初以1650萬歐元（約1.51億港元）借用費外借到拜仁，並設6500萬歐元（約6億港元）買斷條款。不過，拜仁榮譽會長漢尼斯提到買斷條件之一是積遜需在季內正選上陣40次，幾乎排除季後正式轉會的可能性。

積遜周日凌晨在拜仁德甲主場5：0大勝漢堡一戰，後備上陣半場「地標」。受惠歐洲足協明文規定，身為車路士借將的他此戰可倒戈。縱然積遜此戰難以動搖英籍前鋒哈利卡尼的正選地位，總監艾伯爾深信他近兩季對藍戰士瞭如指掌，是拜仁的爭勝武器，「相信高柏尼（拜仁主教練）和教練團都會詢問他，在某些流程加以分析，例如對手有哪些戰術手勢及其意思，教練團必定會利用這些優勢」。

相隔兩季再戰歐聯的車路士，周日凌晨在英超作客被賓福特補時逼和2：2；今夏從白禮頓加盟的巴西籍前鋒祖奧柏度該仗79分鐘被換走，主帥馬利斯卡該仗後承認對方經過國際賽期後未達十足狀態，但未特意讓他留力此戰。另一名森巴鋒將艾斯迪華奧日前病癒重投操練，今仗有望候命。

艾華利斯不適 無緣隨馬體會征利物浦

至於應屆英超冠軍利物浦，明晨首戰主場硬撼馬德里體育會。在轉會窗完結前如願加盟「紅軍」的前鋒阿歷山大伊沙克，料仍需時提升狀態不會上陣。馬體會賽前則證實，阿根廷國腳射手祖利安艾華利斯日前西甲鬥維拉利爾身體不適退下火線，今仗不會隨隊作客晏菲路。

上 / 下一篇新聞