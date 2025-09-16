明報新聞網
體育

關海珮瞄準職場籃球路 荃灣兼中大女籃隊長 冀畢業後挑戰自己

【明報專訊】說起女子籃球，不少人第一時間會想到效力印第安那狂熱的WNBA美國新星卡爾蓮奇勒（Caitlin Clark），或應屆選秀狀元的達拉斯羽翼後衛貝姬絲（Paige Bueckers），在香港都有一名年紀相若的籃球員值得球迷關注，她就是效力上屆香港女籃甲組聯賽兼高級組銀牌賽雙料冠軍球隊荃灣成員關海珮，她在新球季開打前接受本報專訪，由談起與籃球的緣分到學界一路走來，展望大學畢業後能踏入職業賽場，「人一世物一世，我想挑戰自己」。

文：鍾瀚霖、圖：廖凱霖

小五因身高優勢棄田徑 享受籃球多變性

荃灣及香港中文大學女籃隊長、亦是中國香港代表隊成員的關海珮，上周三在新一季高級組銀牌賽首戰對安邦，雖正選上陣15分鐘僅貢獻5分、2個籃板及2次助攻，但無阻球隊以83：43大勝晉級次輪鬥福建。這名22歲前鋒受訪時憶述與籃球的緣分，「小學五年級時，老師原本叫我參加田徑隊，但因身形優勢，便建議我轉打籃球」。她自此便被籃球多變性與入球帶來的成就感吸引，展開籃球之路，她更在2018／19學年協助屬屯門區的浸信會永隆中學歷史性首次殺入全港學界籃球精英賽4強，惜不敵衛冕的傳統名校協恩中學無緣決賽，「首度晉身精英賽4強的感覺真的很奇妙，甚至有點不真實。普遍認為屯門出身的球隊是弱隊，但能達成這個成就像『黑馬』一樣」。

轉校協恩學自律 與Miss Yum關係亦師亦友

為跳出舒適圈，海珮其後毅然決定轉校加入協恩中學，「協恩成績有嚴格要求下，住在屯門的我，雖每天往返土瓜灣的校舍確實辛苦，但過程讓我學會自律和堅持」。隨後社會運動及新冠疫情令她無緣代表協恩再戰精英賽，但她表示與隊友一同戴口罩每天訓練，仍留下難忘回憶。

荃灣上季勇奪本地兩項賽事冠軍，海珮認為球隊成功關鍵在於強大的團隊精神，「大部分成員均來自協恩的舊隊友，雖年齡層橫跨10多歲至20多歲，但彼此之間毫無隔閡。不論『大師姐』還是年輕球員，大家都能互相接納對方意見」。她又不忘感謝身兼荃灣教練的協恩中學副校長任明敏（Miss Yum）的栽培，「不只在籃球場上指導，人生各種問題我也會向她請教，好像朋友一樣」。

認女籃資源分配不及男籃 視屈堅絲偶像讚攻守兼備

作為女子籃球員，海珮承認香港女籃現時關注度和資源分配仍不及男子籃球，但她未有氣餒，反而希望大學畢業後能踏入職業賽場，「人一世物一世，我想挑戰自己，看看是否真的能達到那個水平」。對於一班更年輕的籃球員，海珮鼓勵說：「繼續做自己喜歡的事，不要因某些挫敗便輕言放棄。」

「最欣賞球員是屈堅絲（JuJu Watkins），我的球風與她頗相似，她目前代表南加州大學（USC）特洛伊人隊。」海珮亦分享其籃球偶像同自美國並讚不絕口說：「20歲的她打任何位置都游刃有餘，攻守兼備。雖去年因膝傷影響參加全美大學體育協會（NCAA）比賽，但相信她未來一定能登上WNBA舞台。」

