明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：東方亞冠2征飛腳前簽日援

【明報專訊】港超球隊東方明晚6時迎亞冠2分組賽F組首戰，在作客日職球隊大阪飛腳前夕，昨宣布簽入26歲日本籍翼鋒河野大翔，並完成本地及亞洲賽球員註冊後已隨隊出發備戰。他自2023年1月起先後效力過多支澳洲球隊，在京都東山高校時期曾跟東方另一日籍新前鋒大久保優並肩作戰。

秋季帆船賽揭新賽季序幕

香港遊艇會主辦的「寶馬秋季帆船賽」，上周六起一連兩日於維港舉行，為帆船新賽季揭開序幕，共有96艘船隊逾500名運動員以繞泡賽形式分別參與9個級別賽事，並為明年在港舉辦的「Dragon級別帆船世界賽」預演。

港男女子代表冰球邀請賽掄元

一連3日的香港業餘冰球會冰球邀請賽前日於康城溜冰場結束，賽事有來自中國、日本及本地9支球隊競逐3個項目，最終香港代表的香港業餘冰球會巨人隊和香港女子冰球會，分別在男子金盃組及女子組奪冠。另中國太原老虎隊則奪男子組銀碟冠軍。

港女籃首名闖U16亞盃4強

賽前取得兩連勝的中國香港女籃代表隊，昨在馬來西亞舉行的國際籃聯（FIBA）U16女子亞洲盃B級賽，雖在B組最後一輪分組賽以55：65不敵湯加隊，但仍以兩勝一負兼較佳對賽成績力壓印尼隊，以首名出線直入4強，將在後日鬥伊朗隊對東道主馬來西亞隊的勝方。

井上衛冕超雛量級延生涯全勝

有「怪物」之稱的32歲日籍世界拳王井上尚彌，前晚在名古屋迎戰30歲烏茲別克籍拳手Murodjon Akhmadaliev，經過共12回合井上獲一致裁定勝出，第5次衛冕超雛量級統一拳王名銜，並將職業生涯全勝紀錄延至31場。他賽後宣布今年12月再赴沙特阿拉伯出賽，料面對同樣不敗的墨西哥籍拳手David Picasso。

上 / 下一篇新聞