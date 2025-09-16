體壇快訊：東方亞冠2征飛腳前簽日援

秋季帆船賽揭新賽季序幕

香港遊艇會主辦的「寶馬秋季帆船賽」，上周六起一連兩日於維港舉行，為帆船新賽季揭開序幕，共有96艘船隊逾500名運動員以繞泡賽形式分別參與9個級別賽事，並為明年在港舉辦的「Dragon級別帆船世界賽」預演。

港男女子代表冰球邀請賽掄元

一連3日的香港業餘冰球會冰球邀請賽前日於康城溜冰場結束，賽事有來自中國、日本及本地9支球隊競逐3個項目，最終香港代表的香港業餘冰球會巨人隊和香港女子冰球會，分別在男子金盃組及女子組奪冠。另中國太原老虎隊則奪男子組銀碟冠軍。

港女籃首名闖U16亞盃4強

賽前取得兩連勝的中國香港女籃代表隊，昨在馬來西亞舉行的國際籃聯（FIBA）U16女子亞洲盃B級賽，雖在B組最後一輪分組賽以55：65不敵湯加隊，但仍以兩勝一負兼較佳對賽成績力壓印尼隊，以首名出線直入4強，將在後日鬥伊朗隊對東道主馬來西亞隊的勝方。

井上衛冕超雛量級延生涯全勝

有「怪物」之稱的32歲日籍世界拳王井上尚彌，前晚在名古屋迎戰30歲烏茲別克籍拳手Murodjon Akhmadaliev，經過共12回合井上獲一致裁定勝出，第5次衛冕超雛量級統一拳王名銜，並將職業生涯全勝紀錄延至31場。他賽後宣布今年12月再赴沙特阿拉伯出賽，料面對同樣不敗的墨西哥籍拳手David Picasso。