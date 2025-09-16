德國動「土」歐籃登頂 舒路達膺MVP

德國隊此戰首節早段曾以2：13落後予土耳其隊，但有奧蘭多魔術前鋒法蘭斯華拿與前NBA戰將艾錫邦加聯手單節攻入15分，助球隊反先24：22。比賽其後進入拉鋸，德軍在最後一節尾段把握土軍中鋒辛冠尾段上籃失手後，主將舒路達及後連取6分，全場貢獻16分及12次助攻下，助球隊贏88：83，繼1993年後再度成為歐籃賽冠軍。

舒路達今屆賽事場均貢獻20.3分、3.4個籃板及7.2次助攻，獲選為賽事MVP，這名剛迎來32歲生日的控衛賽後形容，這支冠軍是自己效力過最好的球隊，「能代表德國是我的榮幸。我想一直代表德國隊，直到我40歲」。

字母哥領希臘挫芬蘭摘季

季軍賽方面，希臘隊的密爾沃基公鹿星級前鋒「字母哥」安迪度高安普豪取「雙雙」30分及17個籃板，終領軍以92：89險勝芬蘭隊，他賽後亦入選歐籃賽最佳陣容一隊，其餘在列球星包括舒路達、法蘭斯華拿、辛冠及效力洛杉磯湖人的斯洛文尼亞隊後衛盧卡當錫。