明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

德國動「土」歐籃登頂 舒路達膺MVP

【明報專訊】德國隊昨在拉脫維亞里加舉行的歐洲男子籃球錦標賽決賽，憑來季效力NBA球隊薩克拉門托帝王的控衛舒路達尾段連入6分，以88：83擊敗有侯斯頓火箭中鋒辛冠獨取全場最高28分的土耳其隊，相隔32年再次稱霸歐洲。榮膺賽事最有價值球員（MVP）的舒路達賽後稱「這是我效力過最好的球隊」。

德國隊此戰首節早段曾以2：13落後予土耳其隊，但有奧蘭多魔術前鋒法蘭斯華拿與前NBA戰將艾錫邦加聯手單節攻入15分，助球隊反先24：22。比賽其後進入拉鋸，德軍在最後一節尾段把握土軍中鋒辛冠尾段上籃失手後，主將舒路達及後連取6分，全場貢獻16分及12次助攻下，助球隊贏88：83，繼1993年後再度成為歐籃賽冠軍。

舒路達今屆賽事場均貢獻20.3分、3.4個籃板及7.2次助攻，獲選為賽事MVP，這名剛迎來32歲生日的控衛賽後形容，這支冠軍是自己效力過最好的球隊，「能代表德國是我的榮幸。我想一直代表德國隊，直到我40歲」。

字母哥領希臘挫芬蘭摘季

季軍賽方面，希臘隊的密爾沃基公鹿星級前鋒「字母哥」安迪度高安普豪取「雙雙」30分及17個籃板，終領軍以92：89險勝芬蘭隊，他賽後亦入選歐籃賽最佳陣容一隊，其餘在列球星包括舒路達、法蘭斯華拿、辛冠及效力洛杉磯湖人的斯洛文尼亞隊後衛盧卡當錫。

上 / 下一篇新聞