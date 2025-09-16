紅魔曼市打吡吞藍月3蛋 艾摩廉上任英超僅8勝 拒改理念「除非易帥」

曼城有季初3仗僅一次後備入替的菲爾科頓復任正選，轉會窗關閉前的意大利隊門將基安盧基當拿隆馬首次把關；曼聯有馬菲奧斯根夏、美臣蒙特及達洛治因傷缺陣，前鋒班捷文施斯高首在英超正選。「藍月」在阿堤哈德球場出擊，甫開賽首個攻勢就有夏蘭特射門擦柱而過。戰至18分鐘，曼城先開紀錄，謝利美杜古在右路突破入禁區傳中，由菲爾科頓迎頂破網，助球隊半場領先1：0。

當拿隆馬首演保清白身

杜古在53分鐘再助攻予夏蘭特挑射入網擴大比數，落後兩球的紅魔在6分鐘後有麥比莫奧窩利抽射，被當拿隆馬單手撲出「必入球」。結果夏蘭特在68分鐘把握曼聯後場組織犯錯，單刀破網梅開二度，為曼城以3 ：0贏得曼市打吡，結束英超兩連敗，賽後4戰6分升上第8位，緊接周五凌晨在歐聯首輪續助陣主場，迎戰將有前隊長奇雲迪布尼倒戈的拿玻里。

曼聯4戰4分跌至14位，緊接下周日重返主場要惡鬥另一「Big 6」球隊車路士。艾摩廉接手近一年，領軍31場英超只贏得8場，球會今夏轉會窗投放超過兩億鎊更換鋒線，但攻力未有顯著改善；踢3中堅的3-4-3陣式亦備受質疑是否適用現有大部分紅魔球員，不過艾摩廉賽後強調不會就此改變，「每次落敗都會被問起這個話題，除非球會想改變，那麼就是更換主教練。我不會改變自己的足球哲學，會繼續以我的方式去執教曼聯」。不過他承認3個失球都可避免，以及埋門把握力要改善。

夏蘭特起孖 哥帥讚表現勝3冠時期

曼城領隊哥迪奧拿則認為，現以5球領先英超射手榜的夏蘭特，今季初的表現比2022／23年「三冠王」時期更強，並欣喜菲爾科頓擺脫傷患回歸球隊。科頓稱理解外界對他的期望，會積極踢回應有水平。

另外，曼市雙雄兩名前正選門將同日移師土超較量，最終曼城前門將艾達臣摩拉斯效力的費倫巴治，以1：0小勝早段已踢少一人的特拉布宗，不過為後者把關的曼聯借將奧拿拿，面對全場多達29次攻門作出8次撲救，當選賽事最佳球員。