明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

紅魔曼市打吡吞藍月3蛋 艾摩廉上任英超僅8勝 拒改理念「除非易帥」

【明報專訊】曼城昨在英超曼市打吡，憑復任正選的菲爾科頓先開紀錄，加上射手艾寧夏蘭特梅開二度，主場以3：0輕取同市宿敵曼聯，在聯賽重返勝軌。「紅魔」主帥魯賓艾摩廉賽後稱除非球隊易帥，否則會繼續堅持自己的足球理念。

曼城有季初3仗僅一次後備入替的菲爾科頓復任正選，轉會窗關閉前的意大利隊門將基安盧基當拿隆馬首次把關；曼聯有馬菲奧斯根夏、美臣蒙特及達洛治因傷缺陣，前鋒班捷文施斯高首在英超正選。「藍月」在阿堤哈德球場出擊，甫開賽首個攻勢就有夏蘭特射門擦柱而過。戰至18分鐘，曼城先開紀錄，謝利美杜古在右路突破入禁區傳中，由菲爾科頓迎頂破網，助球隊半場領先1：0。

當拿隆馬首演保清白身

杜古在53分鐘再助攻予夏蘭特挑射入網擴大比數，落後兩球的紅魔在6分鐘後有麥比莫奧窩利抽射，被當拿隆馬單手撲出「必入球」。結果夏蘭特在68分鐘把握曼聯後場組織犯錯，單刀破網梅開二度，為曼城以3 ：0贏得曼市打吡，結束英超兩連敗，賽後4戰6分升上第8位，緊接周五凌晨在歐聯首輪續助陣主場，迎戰將有前隊長奇雲迪布尼倒戈的拿玻里。

曼聯4戰4分跌至14位，緊接下周日重返主場要惡鬥另一「Big 6」球隊車路士。艾摩廉接手近一年，領軍31場英超只贏得8場，球會今夏轉會窗投放超過兩億鎊更換鋒線，但攻力未有顯著改善；踢3中堅的3-4-3陣式亦備受質疑是否適用現有大部分紅魔球員，不過艾摩廉賽後強調不會就此改變，「每次落敗都會被問起這個話題，除非球會想改變，那麼就是更換主教練。我不會改變自己的足球哲學，會繼續以我的方式去執教曼聯」。不過他承認3個失球都可避免，以及埋門把握力要改善。

夏蘭特起孖 哥帥讚表現勝3冠時期

曼城領隊哥迪奧拿則認為，現以5球領先英超射手榜的夏蘭特，今季初的表現比2022／23年「三冠王」時期更強，並欣喜菲爾科頓擺脫傷患回歸球隊。科頓稱理解外界對他的期望，會積極踢回應有水平。

另外，曼市雙雄兩名前正選門將同日移師土超較量，最終曼城前門將艾達臣摩拉斯效力的費倫巴治，以1：0小勝早段已踢少一人的特拉布宗，不過為後者把關的曼聯借將奧拿拿，面對全場多達29次攻門作出8次撲救，當選賽事最佳球員。

上 / 下一篇新聞