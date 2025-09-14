李詩灃闖港羽賽決賽 認狀態不佳 成績喜出望外

國家隊男單星將李詩灃昨午出戰4強面對法籍的波波夫，開局打出一波5：0，並領先至21：18拔頭籌。次局李曾以13：4佔優，此後卻數次出界及觸網，兩度被對手連取5分至20：19，關鍵時刻他頂住壓力終以21：19奠勝，今鬥印度球手勒斯亞力爭金牌。

李詩灃賽後受訪指今次香港站狀態不佳，沒想過闖入決賽，「其實之前狀態也不是非常好，今（昨）戰可能是自己各方面競技狀態都比對手好，所以盡可能把自己的實力發揮出來」。他連日來賽事獲現場許多球迷支持，李詩灃承認今站如主場般親切，「的確走在哪兒都能感受到球迷粉絲的加油，不光是在香港，包括在東南亞、歐洲，支持中國隊的球迷都很多」。

王祉怡韓悅會師女單決賽 演中國內訌

其他賽事方面，國家隊女單頭號種子王祉怡與次號種子韓悅則分途晉級，今午將合演「內訌戰」爭冠；混雙2號種子「鳳凰組合」馮彥哲／黃東萍與郭新娃／陳芳卉亦會師决賽。同日晉級的國家隊男雙組合「梁王」梁偉鏗／王昶將與印度隊爭霸，女雙組合賈一凡／張殊賢將鬥日本組合。