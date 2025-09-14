明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港隊台維斯盃首日戰平烏國 黃澤林男單登場旗開得勝 經美網洗禮無懼兩日3仗

【明報專訊】中國香港男子網球代表隊昨起一連兩日出戰台維斯盃世界2組，在維多利亞公園網球場迎戰烏茲別克隊。載譽而歸的黃澤林（Coleman）打頭陣不負眾望，直落兩盤擊敗福明；緊接登場的王子夫則不敵蘇丹諾夫，雙方首日以場數1：1平分秋色作結。Coleman今日將兼顧雙打和單打戰線，他稱經過上月底美國公開賽5盤制洗禮，深信具備足夠體能應付兩日3仗考驗。

世界排名第148位的黃澤林面對第452位的福明，昨仗場上發揮如實反映排名優勢。Coleman首盤分別在第2和第5局打破發球局，先贏局數6：3。他次盤首局乘勇再破發，福明及後曾不勝31°C高溫請求醫療暫停，縱使稍息後仍能作賽，但第7局再因發球雙錯誤失掉發球局；Coleman接着順利拿下第8局再贏局數6：2，全場錄得9次Ace（發球直接得分）下直落兩盤輕取福明。

直落兩盤拍走福明 今兼戰雙打單打

王子夫不敵亞運銅牌好手蘇丹諾夫

Coleman賽後指出，自己比對手更適應天氣是贏波要素，又稱喜歡打頭陣為團隊旗開得勝，強調未因外界期望提高造成包袱，「我只想享受主場作賽的氛圍，沒感受到壓力」。他今日第3場先伙黃俊鏗在雙打對戰福明／蘇丹諾夫；緊接第4場再與蘇丹諾夫「單挑」。這次系列賽面臨兩日3賽考驗，他深信有力應付連場硬仗，「打過5盤制的美網，這次感覺沒那麼辛苦，之前有點害怕，現在信心多了」。

港隊緊接由世界排名第1508位的王子夫上陣，硬撼排名第402位兼杭州亞運男單銅牌得主蘇丹諾夫。王子夫首盤錯失決勝分機會，被對手追至決勝局「搶七」輸細分4：7；次盤再輸局數3：6、直落兩盤告負。若兩隊今日戰成場數2：2，王子夫將在壓軸第5場單打再登場對福明，他稱即使要肩負重擔也渴望出戰，「我喜歡由自己掌控勝負，輸了便告訴自己繼續努力練習，贏了就如置身天堂」。

上 / 下一篇新聞