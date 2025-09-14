港隊台維斯盃首日戰平烏國 黃澤林男單登場旗開得勝 經美網洗禮無懼兩日3仗

世界排名第148位的黃澤林面對第452位的福明，昨仗場上發揮如實反映排名優勢。Coleman首盤分別在第2和第5局打破發球局，先贏局數6：3。他次盤首局乘勇再破發，福明及後曾不勝31°C高溫請求醫療暫停，縱使稍息後仍能作賽，但第7局再因發球雙錯誤失掉發球局；Coleman接着順利拿下第8局再贏局數6：2，全場錄得9次Ace（發球直接得分）下直落兩盤輕取福明。

直落兩盤拍走福明 今兼戰雙打單打

王子夫不敵亞運銅牌好手蘇丹諾夫

Coleman賽後指出，自己比對手更適應天氣是贏波要素，又稱喜歡打頭陣為團隊旗開得勝，強調未因外界期望提高造成包袱，「我只想享受主場作賽的氛圍，沒感受到壓力」。他今日第3場先伙黃俊鏗在雙打對戰福明／蘇丹諾夫；緊接第4場再與蘇丹諾夫「單挑」。這次系列賽面臨兩日3賽考驗，他深信有力應付連場硬仗，「打過5盤制的美網，這次感覺沒那麼辛苦，之前有點害怕，現在信心多了」。

港隊緊接由世界排名第1508位的王子夫上陣，硬撼排名第402位兼杭州亞運男單銅牌得主蘇丹諾夫。王子夫首盤錯失決勝分機會，被對手追至決勝局「搶七」輸細分4：7；次盤再輸局數3：6、直落兩盤告負。若兩隊今日戰成場數2：2，王子夫將在壓軸第5場單打再登場對福明，他稱即使要肩負重擔也渴望出戰，「我喜歡由自己掌控勝負，輸了便告訴自己繼續努力練習，贏了就如置身天堂」。