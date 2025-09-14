體壇快訊：金牛NBL總決賽先征長沙

孫穎莎蒯曼爭闖澳門賽決賽

國家隊的頭號種子孫穎莎昨午在WTT澳門乒乓冠軍賽女單8強，以4：1擊敗波多黎各球手阿祖安娜戴亞絲，與隊友蒯曼會師4強。另一國手林詩棟作為1號種子，則在男單8強以3：4不敵丹麥隊球手安達斯連特，無緣晉級。

鄧菲競走奪田徑世賽首金

田徑世界賽昨在日本東京國立競技場展開。首面金牌在男子35公里競走誕生，由加拿大隊的鄧菲（Evan Dunfee）以2小時28分22秒贏得。女子35公里競走則由西班牙隊的馬莉亞佩雷絲（Maria Perez）以2小時39分1秒封后。港隊今屆唯一參賽者呂麗瑤今早登場，在10時12分出戰女子100米欄初賽。

巴塞轉細場迎華倫西亞

巴塞隆拿在西甲開季連續3場作客後，明晨迎來首次主場迎戰華倫西亞。巴塞此戰因魯營球場翻新後仍未獲發使用許可，故此戰需移師僅容納6000人的B隊和女子隊主場告魯夫球場上演。巴塞另有18歲翼鋒拉明耶馬昨因體能問題缺席操練，此戰未必擔正。此外，西維爾昨晨以2：2逼和艾爾切，昭季4戰僅得一勝。