體育

體壇快訊：金牛NBL總決賽先征長沙

【明報專訊】今季榮膺全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽冠軍的香港金牛，早前在季後賽首圈4強直落3場橫掃石家莊翔藍，強勢連續兩年躋身總決賽。衛冕的金牛今晚7時半將於首戰率先作客次號種子兼在4強同樣直落3場晉級的長沙勇勝，展開5場3勝制比賽。

孫穎莎蒯曼爭闖澳門賽決賽

國家隊的頭號種子孫穎莎昨午在WTT澳門乒乓冠軍賽女單8強，以4：1擊敗波多黎各球手阿祖安娜戴亞絲，與隊友蒯曼會師4強。另一國手林詩棟作為1號種子，則在男單8強以3：4不敵丹麥隊球手安達斯連特，無緣晉級。

鄧菲競走奪田徑世賽首金

田徑世界賽昨在日本東京國立競技場展開。首面金牌在男子35公里競走誕生，由加拿大隊的鄧菲（Evan Dunfee）以2小時28分22秒贏得。女子35公里競走則由西班牙隊的馬莉亞佩雷絲（Maria Perez）以2小時39分1秒封后。港隊今屆唯一參賽者呂麗瑤今早登場，在10時12分出戰女子100米欄初賽。

巴塞轉細場迎華倫西亞

巴塞隆拿在西甲開季連續3場作客後，明晨迎來首次主場迎戰華倫西亞。巴塞此戰因魯營球場翻新後仍未獲發使用許可，故此戰需移師僅容納6000人的B隊和女子隊主場告魯夫球場上演。巴塞另有18歲翼鋒拉明耶馬昨因體能問題缺席操練，此戰未必擔正。此外，西維爾昨晨以2：2逼和艾爾切，昭季4戰僅得一勝。

