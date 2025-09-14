明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

東方反克九龍城開齋 衛冕大埔主場負北區兩輪未勝

【明報專訊】周三將在亞冠盃2分組賽首輪作客日職球隊大阪飛腳的東方，昨在旺角大球場舉行的港超迎戰九龍城，雖開賽初段先失一球，但靠日籍前鋒大久保優完半場前破門扳平，再藉洛迪古斯後備登場不足一分鐘建功，以2：1反勝打開今季勝門。至於同樣出戰亞冠盃2的大埔則主場以0：2不敵高力北區，開季聯賽兩戰不勝。

上季聯賽三度交手僅取得1和2負的九龍城，此戰13分鐘憑韓國籍鋒將朴玟奎門前破網領先1：0。東方藉馬高斯在上半場補時送出助攻予大久保優，後者冷靜一射扳平，雙方半場打成1：1平手。換邊後，後備上陣的劉君正於52分鐘因傷退下火線，由入籍前鋒洛迪古斯入替，他落場僅約30秒便首次觸球起腳，即為東方反先2：1。之後基華尼頓一度頭槌破網，但經視像裁判（VAR）覆核後，認為越位在先入球無效，東方終維持以2：1力克九龍城，獲得今季首場勝利。

入球功臣之一的東方射手大久保優賽後形容與馬高斯的配合是個精彩進攻，但他強調球隊需要不斷改善才能取得更佳成績。主帥盧比度則透露韓籍守將具滋龍目前病情嚴重，料將無法隨隊前往日本參加亞冠盃2比賽。

東區今小西灣迎傑志

同日其他賽事，衛冕的大埔周四將主場首次出戰亞冠2分組賽鬥澳職FC麥克阿瑟，惟在大埔運動場主場以0：2不敵有巴西籍鋒將雲尼素斯梅開二度的高力北區。上季聯賽亞軍理文則由杜度、巴拉克及巴科爾先後建功，後者更收穫今夏加盟後的「處子入球」，終作客以3：0大勝冠忠南區。已簽入曾效中超大連人的中非共和國前鋒文素基的「升班馬」東區，則今午4時在小西灣運動場對傑志，迎來港超主場首戰。

上 / 下一篇新聞