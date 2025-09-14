東方反克九龍城開齋 衛冕大埔主場負北區兩輪未勝

上季聯賽三度交手僅取得1和2負的九龍城，此戰13分鐘憑韓國籍鋒將朴玟奎門前破網領先1：0。東方藉馬高斯在上半場補時送出助攻予大久保優，後者冷靜一射扳平，雙方半場打成1：1平手。換邊後，後備上陣的劉君正於52分鐘因傷退下火線，由入籍前鋒洛迪古斯入替，他落場僅約30秒便首次觸球起腳，即為東方反先2：1。之後基華尼頓一度頭槌破網，但經視像裁判（VAR）覆核後，認為越位在先入球無效，東方終維持以2：1力克九龍城，獲得今季首場勝利。

入球功臣之一的東方射手大久保優賽後形容與馬高斯的配合是個精彩進攻，但他強調球隊需要不斷改善才能取得更佳成績。主帥盧比度則透露韓籍守將具滋龍目前病情嚴重，料將無法隨隊前往日本參加亞冠盃2比賽。

東區今小西灣迎傑志

同日其他賽事，衛冕的大埔周四將主場首次出戰亞冠2分組賽鬥澳職FC麥克阿瑟，惟在大埔運動場主場以0：2不敵有巴西籍鋒將雲尼素斯梅開二度的高力北區。上季聯賽亞軍理文則由杜度、巴拉克及巴科爾先後建功，後者更收穫今夏加盟後的「處子入球」，終作客以3：0大勝冠忠南區。已簽入曾效中超大連人的中非共和國前鋒文素基的「升班馬」東區，則今午4時在小西灣運動場對傑志，迎來港超主場首戰。