阿仙奴大勝森林返勝軌 蘇比文迪頭頂腳踢膺功臣

阿仙奴上輪榜首戰不敵利物浦，主帥阿迪達昨安排前線由今夏3名新兵伊比爾治伊斯、基奧基尼斯及馬度基擔綱。上半場8分鐘，阿仙奴中場米基爾馬連奴近射被森林門將素斯擋出，戰至上半場18分鐘有隊長馬田奧迪加特傷出，32分鐘，阿仙奴藉馬度基開出角球，敵將解圍頂出不遠下被蘇比文迪禁區外「窩利」抽入打開紀錄，主隊鋒將基奧基尼斯完半場前的埋門無功而還下，阿仙奴以1：0領先半場。

阿仙奴下半場開賽兩分鐘，伊斯在左路傳入禁區，基奧基尼斯門前掃入助「兵工廠」領先至2：0，是這名前鋒今季英超所入的第3球，森林73分鐘再換入由曼城羅致的占士麥艾迪力爭平反敗局，卻在79分鐘遭蘇比文迪頭槌頂入終負0：3。

全勝紅軍征般尼 史諾料收起伊沙克

另今季英超唯一3戰全勝之師的利物浦，今晚將作客鬥「升班馬」般尼，「紅軍」主帥史諾昨在球會官網表示，並不急於在今仗派出由紐卡素加盟的瑞典隊前鋒阿歷山大伊沙克上陣，並同時證實中場居迪斯鍾斯因傷缺陣，後衛謝利美費林邦則已重投操練。