明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼市打吡雙雄難分軒輊 藍月防線偶爾失魂 紅魔門將續成死穴

【明報專訊】在邏輯學世界，每隻字每粒符號俱重要，惟對於不在乎事實真象的人而言，難免覺得咬文嚼字吹毛求疵。曼市雙雄暫時英超排名不高，究竟是表現不濟、戰績不濟，抑或兩者皆然／皆不然？論戰績固然平平，卻不算離譜；論表現更複雜，整體中上而個別關鍵問題未解決。既然各有不足，今天曼城迎擊曼聯的打吡，一於照里奧費迪南預測，打和啦，Super！

曼城vs.曼聯 now611／621台 晚上23：30直播

先讓大家有個初步概念。參考以xG（預期入球量）為基礎的積分榜，3輪過後曼聯排第5、曼城第6，而唯一全勝的利物浦僅列尾五。除由於剛開季sample size細，容易造成誤差，更取決於轉化入球乃至分數的效率。曼城最近兩連敗，但都跟對手拉成均勢，本來賽和較合理，偏偏輸在後防偶一致命失誤，體現開鑼日的前瞻文章所言，前場反搶與防禦網殘破尚待重建，以及去季便預料此過程無法一蹴而就。

不止一次強調，進攻可憑個人質素福至心靈，防務講求全隊環環相扣、彼此補漏。「藍月」的火力從來不必擔心，儘管今仗缺少了受傷的馬莫殊與新援Cherki（法文Ch讀Sh是常識吧），只要善用夏蘭特的支點執second ball，加上雷恩達斯後上入楔，依然足以針對曼聯弱點。可是防守無甚保證，甚至從組軍策略起已見混亂。揭幕日提及前季般尼買錯人致降班，其中首推守門員占士查科特，經歷歐青盃一戰成名受過分吹捧（英國傳媒老毛病），高價加盟惟未夠半程即貶後備；輾轉今夏竟以更高價回巢曼城，果然中伏。

當拿隆馬勢地標守曼城大門

如今可好，藍月匆匆再添當拿隆馬，屬亡羊補牢還是藥石亂投見仁見智。公眾共識乃意國鋼門的用球能力，跟哥迪奧拿長年要求的水平有距離。哥帥期望的瘦身精兵制亦未如願，似乎新任足球總監自有想法。誰對誰錯留給時間驗證，今日很可能出現則是當拿隆馬把關帶來的場景，一方面令把握力低下的曼聯更難數糊，另一方面卻替「紅魔」開啟高位壓迫之窗，有助創造更高xG的埋門。

曼聯前線缺兩將 門將續用比恩迪亞

前瞻文中評價曼聯倘有錢羅致穩健門神及高效中場各一，談爭標也非奢想，無奈顯然承擔不起當拿隆馬的薪酬，結果從曼市這邊的絕配變成那邊的（潛在）錯配，原有門將更接連於聯賽及盃賽派膠累全家。即使紅魔引入新秀辛尼拉文斯，但艾摩廉表明此役續遣出事代表之一比恩迪亞，場場失球看來在劫難逃。雪上加霜為前場的美臣蒙特、馬菲奧斯根夏與翼衛達洛治均倦勤，損害攻守轉換及逼搶結構。

不過講到底，紅魔大抵應該先拜神（或殺死邪神柏高），因為艾摩廉領軍猶如撞邪，頗像某年多蒙特於高普麾下，上半季長居降班區的發揮，明明運作暢順，純粹就是兩個禁區內，一邊自己射極唔入，一邊對家嘢嘢中。正好BBC近日詳述紅魔實績不如演出之全面躍進，有興趣可看看，只是當中數據很多而結論同樣近乎零。到底曼聯何時轉運，也許問問蘇師傅？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

上 / 下一篇新聞