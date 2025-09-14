曼市打吡雙雄難分軒輊 藍月防線偶爾失魂 紅魔門將續成死穴

曼城vs.曼聯 now611／621台 晚上23：30直播

先讓大家有個初步概念。參考以xG（預期入球量）為基礎的積分榜，3輪過後曼聯排第5、曼城第6，而唯一全勝的利物浦僅列尾五。除由於剛開季sample size細，容易造成誤差，更取決於轉化入球乃至分數的效率。曼城最近兩連敗，但都跟對手拉成均勢，本來賽和較合理，偏偏輸在後防偶一致命失誤，體現開鑼日的前瞻文章所言，前場反搶與防禦網殘破尚待重建，以及去季便預料此過程無法一蹴而就。

不止一次強調，進攻可憑個人質素福至心靈，防務講求全隊環環相扣、彼此補漏。「藍月」的火力從來不必擔心，儘管今仗缺少了受傷的馬莫殊與新援Cherki（法文Ch讀Sh是常識吧），只要善用夏蘭特的支點執second ball，加上雷恩達斯後上入楔，依然足以針對曼聯弱點。可是防守無甚保證，甚至從組軍策略起已見混亂。揭幕日提及前季般尼買錯人致降班，其中首推守門員占士查科特，經歷歐青盃一戰成名受過分吹捧（英國傳媒老毛病），高價加盟惟未夠半程即貶後備；輾轉今夏竟以更高價回巢曼城，果然中伏。

當拿隆馬勢地標守曼城大門

如今可好，藍月匆匆再添當拿隆馬，屬亡羊補牢還是藥石亂投見仁見智。公眾共識乃意國鋼門的用球能力，跟哥迪奧拿長年要求的水平有距離。哥帥期望的瘦身精兵制亦未如願，似乎新任足球總監自有想法。誰對誰錯留給時間驗證，今日很可能出現則是當拿隆馬把關帶來的場景，一方面令把握力低下的曼聯更難數糊，另一方面卻替「紅魔」開啟高位壓迫之窗，有助創造更高xG的埋門。

曼聯前線缺兩將 門將續用比恩迪亞

前瞻文中評價曼聯倘有錢羅致穩健門神及高效中場各一，談爭標也非奢想，無奈顯然承擔不起當拿隆馬的薪酬，結果從曼市這邊的絕配變成那邊的（潛在）錯配，原有門將更接連於聯賽及盃賽派膠累全家。即使紅魔引入新秀辛尼拉文斯，但艾摩廉表明此役續遣出事代表之一比恩迪亞，場場失球看來在劫難逃。雪上加霜為前場的美臣蒙特、馬菲奧斯根夏與翼衛達洛治均倦勤，損害攻守轉換及逼搶結構。

不過講到底，紅魔大抵應該先拜神（或殺死邪神柏高），因為艾摩廉領軍猶如撞邪，頗像某年多蒙特於高普麾下，上半季長居降班區的發揮，明明運作暢順，純粹就是兩個禁區內，一邊自己射極唔入，一邊對家嘢嘢中。正好BBC近日詳述紅魔實績不如演出之全面躍進，有興趣可看看，只是當中數據很多而結論同樣近乎零。到底曼聯何時轉運，也許問問蘇師傅？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。