體育

皇馬爭四連勝 馬體會求止頹

【明報專訊】開季至今在西甲表現南轅北轍的同市宿敵皇家馬德里與馬德里體育會，今輪聯賽分途出擊。皇馬作客正處頹勢的皇家蘇斯達，力爭將聯賽連勝紀錄增至4場；馬體會則在主場恭候另一實力分子維拉利爾，冀藉主場之利力爭打開今季勝利之門。

麥巴比受訪談與PSG糾紛 認感「非常厭煩」

「銀河艦隊」在新帥沙比艾朗素領軍下，開季已先後擊敗奧沙辛拿、奧維多與馬略卡，在西甲穩居榜首。暫以3個入球並列西甲神射手首名的皇馬球星基利安麥巴比，日前接受法國《隊報》訪問時則有感而發，真情剖白他與前東家巴黎聖日耳門（PSG）最後一季的獎金及合約瓜葛「令人感到非常厭煩」，直指「當你在足球世界賺到愈多，面對的問題也會更多。坦白講，我並不希望我的孩子投身職業足球」。

麥巴比為金錢煩惱，馬體會主帥施蒙尼則為球隊聯賽連續3仗不勝惆悵。該阿根廷主帥在出戰維拉利爾前夕，承認要解決目前球隊問題只得取勝一途，「贏得比賽，你身上壓力自然會減輕，也會感到之後的工作更輕鬆」。另歐洲足協落實馬體會主場萬達大都會球場，將成為今屆歐聯決賽場地。

拿樸迪回巢畢爾包 堤亞高返巴塞任助教

至於曾助曼城贏得5次英超及1次歐聯冠軍的西班牙隊中堅拿樸迪，已確認由沙特聯球會艾納斯重投母會畢爾包懷抱；去年掛靴的巴塞隆拿前中場堤亞高艾簡達拿，則重返母會巴塞任助教。

