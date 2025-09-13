皇馬爭四連勝 馬體會求止頹

麥巴比受訪談與PSG糾紛 認感「非常厭煩」

「銀河艦隊」在新帥沙比艾朗素領軍下，開季已先後擊敗奧沙辛拿、奧維多與馬略卡，在西甲穩居榜首。暫以3個入球並列西甲神射手首名的皇馬球星基利安麥巴比，日前接受法國《隊報》訪問時則有感而發，真情剖白他與前東家巴黎聖日耳門（PSG）最後一季的獎金及合約瓜葛「令人感到非常厭煩」，直指「當你在足球世界賺到愈多，面對的問題也會更多。坦白講，我並不希望我的孩子投身職業足球」。

麥巴比為金錢煩惱，馬體會主帥施蒙尼則為球隊聯賽連續3仗不勝惆悵。該阿根廷主帥在出戰維拉利爾前夕，承認要解決目前球隊問題只得取勝一途，「贏得比賽，你身上壓力自然會減輕，也會感到之後的工作更輕鬆」。另歐洲足協落實馬體會主場萬達大都會球場，將成為今屆歐聯決賽場地。

拿樸迪回巢畢爾包 堤亞高返巴塞任助教

至於曾助曼城贏得5次英超及1次歐聯冠軍的西班牙隊中堅拿樸迪，已確認由沙特聯球會艾納斯重投母會畢爾包懷抱；去年掛靴的巴塞隆拿前中場堤亞高艾簡達拿，則重返母會巴塞任助教。