伊拿拉文迪盼助傑志重拾輝煌 體能需提升兼待取工作證 料無緣明鬥東區登場

伊拿拉文迪在西甲13季上陣超過270場，2013年以3220萬歐元（約2.84億港元）由皇蘇轉投皇馬，屬當年皇馬簽入西班牙球員最高轉會費，並在2014年贏得歐聯等錦標；他2017年為西班牙隊上陣過3次，今年初他約滿美職FC達拉斯後回復自由身。

加盟前有跟新帥交流 知藍鳥近兩季遇困難

這名35歲防守中場首來亞洲發展，抵港不足一周，他接受本地傳媒訪問被問到為何選擇加盟傑志，他解釋：「整個職業生涯幾乎都在西甲後，我想遠離西班牙嘗試新體驗。此前我去了美國，很享受那段時光，所以當有機會來亞洲，我和妻子都相信將會是一段精彩經歷。我對香港仍不太了解，只是曾來過度假，我們期待探索這個城市。」

傑志除了新主教練卡迪朗，3名新球員阿祖安、利亞拿及利安度均來自西班牙。伊拿拉文迪透露曾跟卡迪朗有深入交流，獲對方介紹傑志歷史和目標，還有香港文化，成他選擇來港主因之一，「我之前並不認識主教練，但透過有些共同朋友認識而聯繫。我知道傑志過去兩季可能遇到些困難，但今季有能力重拾輝煌」。

劍指聯賽冠軍 來季倘戰亞洲賽望留隊

伊拿拉文迪日前在將軍澳足球訓練中心首次隨隊操練，稱傑志陣中有不少年輕球員，「就像我在達拉斯情况，作為有經驗的球員，我會嘗試幫助他們，齊心協力贏得聯賽冠軍」。簽約一年的他稱若取得下季亞洲賽資格，能留隊參與就更美好。

就至少8個月無比賽，伊拿拉文迪稱在西班牙有隨私人教練訓練，但承認未準備好明午聯賽作客東區，「過去一個月我缺乏系統訓練，需要點時間恢復最佳體能，而且我仍在等待工作簽證，估計趕不及這場上陣」。他過去穿過4、14及24等球衣號碼，今次選擇傑志前隊長艾里奧轉投東區後留下的5號球衣，他笑言：「聽說這裏4和14有不吉利意思，我也喜歡5號，所以就選了。」

今日3場港超，大埔迎8日內第3仗，下午4時於大埔運動場對高力北區；理文同一時間作客香港仔運動場對冠忠南區；東方傍晚6時30分在旺角大球場對九龍城。