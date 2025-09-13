英超重開 普帥首領森林征阿仙奴

阿仙奴過去14次主場對森林10勝4和不敗，近6戰更全勝共入19球。不過季初傷兵問題成爭勝隱憂。除了「長期傷兵」夏維斯、加比爾捷西斯及布卡約沙卡，防線主力威廉沙列巴亦需休戰約3至4周。早前受傷患困擾的隊長馬田奧迪加特則有望復出。阿迪達深信球隊現時上下目標一致，更有利球隊爭冠，「我們已經打造穩定的環境，再將藍圖付諸行動。所有職球員都意識到，阿仙奴在未來幾年都會是爭標要角」。

另邊廂，今夏雖助熱刺贏得歐霸盃仍被以英超成績不濟為由辭退的澳洲籍主帥普斯迪高路，日前旋即獲森林邀請，接替被炒的紐奴成新任主帥。普帥出征前先許下承諾，要打破森林長達35年的錦標荒，「我向來都很喜歡捧盃的滋味，而且亦已證明帶隊奪冠的能力。我也相信森林可以更上一層樓，進一步成為歐洲賽常客」。惟普帥要在上任短短幾日內，要將球隊改造成速率更快、更強調快速壓迫及主攻的「普式森林」，誠非易事。

奧拿拿：外借特拉布宗如「回家」

另外，表現一直備受批評的曼聯門將奧拿拿，昨正式落實外借至土耳其球會特拉布宗。這名29歲喀麥隆國腳出席新東家記者會時說：「這裏讓我有回家的感覺，我也希望可交出最佳表現，回饋所有支持的球迷。」