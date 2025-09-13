明報新聞網
體育

鄧謝配港羽賽無緣4強 謝影雪稱表現改善「找回自己」 感激球迷帶動力

【明報專訊】香港公開羽毛球錦標賽昨在紅磡香港體育館上演各賽事8強，港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪壓軸登場，面對印尼隊組合在領先一局之下反負1：2，未能繼去屆再闖4強，而港隊球手亦悉數完成今屆賽事。謝影雪賽後稱雖戰敗但找回「鄧謝」打法和感覺，並不忘感謝主場球迷落力支持成為其比賽動力。

次局未能把握領先 反負印尼組合

混雙5號種子的鄧謝配，昨晚入場再獲全場主場球迷熱烈掌聲歡迎，8強面對印尼隊組合馬蘭納／賈米爾，雙方曾在今年4月印尼公開賽交手，鄧謝配直落兩局見負。這仗港隊首局早段落後2：5時一舉連取8分反超前，並延續勇態以21：13拔得頭籌。鄧謝配次局乘勝追擊一度領先9：2，但隨後遭對手反撲及自己失誤增加，以19：21被扳平局數。決勝局雙方鬥得激烈互有領先，但打成10：10平手後，鄧謝配被對手逐漸拉開分差，之後未能把握機會，終以18：21告負，惡鬥67分鐘以局數1：2不敵印尼隊，無緣4強。

謝影雪賽後稱這仗雖然戰敗，但已較此前改善，形容「找回我們『鄧謝』的打法和感覺」，「我覺得這場雖然輸了，但比賽的打法和感覺改善了很多」。她認為昨晚眾多主場球迷落力支持，既是壓力也是動力，「聽到他們很盡力叫出來，其實很感動，能打到今（昨）日很多都是靠他們幫我們叫回來，很感謝他們每日到場支持」。鄧謝配緊接周二將轉戰深圳舉辦的中國大師賽，鄧俊文希望延續現時狀態，「打到現在每場對手都不會差，盡量用平常心去迎接每場比賽」。

國家隊分途闖混雙4強

國家隊方面，混雙2號種子「鳳凰組合」馮彥哲／黃東萍直落兩局擊敗馬來西亞隊；郭新娃／陳芳卉則2：1擊退同隊隊友蔣振邦／魏雅欣；男雙組合梁偉鏗／王昶則2：0淘汰同隊的黃荻／劉陽。男單方面，2號種子李詩灃以局數2：1險勝大馬球手梁峻豪，今午4強將鬥法籍星將基士圖波波夫；女雙組合賈一凡／張殊賢、女單頭號種子王祉怡與次號種子韓悅均分途晉級。

