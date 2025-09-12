體壇快訊：有線獲明年亞運播映權

基迪7.8億續約公牛4年

NBA球隊芝加哥公牛日前宣布，與澳洲籍後衛荷西基迪續下一紙總值1億美元（約7.8億港元）的4年合約，22歲的他2021年登陸NBA加盟奧克拉荷馬雷霆，上季轉會公牛上陣70場，場均取14.6分、8.1個籃板及7.2次助攻，球隊對上一次達此數據的球員是「波神」米高佐敦。

杜凱琹澳門賽晉次圈

港隊星將杜凱琹昨在WTT澳門乒乓冠軍賽女單首圈，以直落3局橫掃澳洲籍球手池旼亨，將於今午16強鬥3號種子的國家隊好手陳幸同；日本隊的早田希娜及張本美和則分挫中華台北及羅馬尼亞隊球手過關。男單方面，國家隊「世二」王楚欽在16強以局數3：1反勝丹麥隊球手莊拿芬哥夫晉級。

冰球邀請賽將軍澳開打

由香港業餘冰球會主辦的「香港業餘冰球會冰球邀請賽」今起一連3日假將軍澳康城溜冰場舉行，賽事本屆續設男、女子組比賽，由來自國內、香港、澳門及日本共9支冰球勁旅爭奪錦標，當中男子組由5隊爭逐，女子組亦有4隊參戰。