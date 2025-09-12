當錫轟39分難撐斯洛文尼亞 德國兩連闖歐籃賽4強

德國男籃近年在舒路達及華拿兄弟等多名具NBA經驗戰將領軍下在國際賽表現亮眼，除了上屆歐洲賽取得銅牌外，更於世界盃勇奪隊史首座冠軍，其後亦於巴黎奧運取得第4名。今屆歐洲賽陣中雖有效力NBA球隊奧蘭多魔術的中鋒莫華拿因膝傷缺陣，但其同隊的胞弟法蘭斯華拿續助陣外，現效力NBA薩克拉門托帝王的控衛舒路達續擔當領軍角色，加上艾錫邦加及泰斯等曾在NBA擔任過正選的實力戰將，表現仍舊強勢。

克服一度落後13分劣勢 5將得分上雙

在B組5戰全勝首名出線後，德國隊在16強先輕取大勝葡萄牙隊，晉級後昨面對另一歐洲勁旅斯洛文尼亞隊，首節中段一度領先15：11下，被對手打出21：6攻勢而陷於劣勢，最多曾落後13分。不過其後球隊步步進逼不斷縮窄差距下，終在第4節初段反超前，並與斯洛文尼亞拉鋸至末段後拉開比數，結果以99：91拿下勝利，全隊共5人得分達雙位數，包括舒路達及法蘭斯華拿分別攻下20及23分；反觀斯國除了攻下全場最高39分的NBA洛杉磯湖人球星盧卡當鍚外，僅得兩名隊友得分上雙。

是役為德軍攻入10分的後衛安祖亞斯奧布斯賽後道：「我認為己隊攻守方面已幾乎做足滿分表現，尤其面對當錫這樣的對手，我們已成功迫他以很困難的方式取分，這場勝利是應得的。」

芬蘭克格魯吉亞首晉4強

至於同日另一場8強，芬蘭隊在包括效力NBA猶他爵士的前鋒馬克根尼在共4人得分上雙下，以93：79力克格魯吉亞隊，首闖4強突破隊史歐洲賽最佳成績，今晚將惡鬥德國爭奪決賽席位。