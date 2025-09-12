艾歷臣首戰德甲投禾夫斯堡 藍月折馬莫殊無緣曼市打吡

艾歷臣6月約滿曼聯後，曾隨瑞典超聯球會馬模跟操，昨落實首戰德甲將披禾夫斯堡24號球衣。他稱非常期待這段新旅程，「陣中有很多丹麥國家隊的熟悉面孔，使加盟這間球會更有吸引力」。

曼聯下周日英超作客曼城，「藍月」賽前證實埃及隊翼鋒馬莫殊在日前世界盃非洲區外圍賽對布基納法索隊早段膝部受創傷出，肯定無緣曼市打吡，令球隊繼卓基需缺陣兩個月後再失一名鋒將。

英超球會韋斯咸則宣布重簽在3個月前離隊的40歲波蘭籍門將法比安斯基，合約為期1年。「鎚仔幫」開季首3場英超共失8球，主帥樸達形容這宗簽約是明智決定。

英足總控車路士74項違規

另外，英格蘭足總昨宣布對車路士提出74項指控，涉及2009至22年球季，主要集中在2010至16年在前班主艾巴莫域管治時期，包括違反英足總有關經理人合作及第3方投資等條例，球會需下周五前回應。「藍戰士」隨即發聲明，稱自2022年5月完成股權變動後，已立即向英足總主動報告此前財務報告不完整等違反條例的潛在問題，強調事情在10多年前發生，將續跟英足總密切聯繫以盡快解決問題。