明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

艾歷臣首戰德甲投禾夫斯堡 藍月折馬莫殊無緣曼市打吡

【明報專訊】33歲丹麥隊中場基斯甸艾歷臣今夏約滿曼聯回復自由身後，昨落實加盟禾夫斯堡，簽約兩年至2027年，成為這支德甲球會陣中第6名丹麥國腳。

艾歷臣6月約滿曼聯後，曾隨瑞典超聯球會馬模跟操，昨落實首戰德甲將披禾夫斯堡24號球衣。他稱非常期待這段新旅程，「陣中有很多丹麥國家隊的熟悉面孔，使加盟這間球會更有吸引力」。

曼聯下周日英超作客曼城，「藍月」賽前證實埃及隊翼鋒馬莫殊在日前世界盃非洲區外圍賽對布基納法索隊早段膝部受創傷出，肯定無緣曼市打吡，令球隊繼卓基需缺陣兩個月後再失一名鋒將。

英超球會韋斯咸則宣布重簽在3個月前離隊的40歲波蘭籍門將法比安斯基，合約為期1年。「鎚仔幫」開季首3場英超共失8球，主帥樸達形容這宗簽約是明智決定。

英足總控車路士74項違規

另外，英格蘭足總昨宣布對車路士提出74項指控，涉及2009至22年球季，主要集中在2010至16年在前班主艾巴莫域管治時期，包括違反英足總有關經理人合作及第3方投資等條例，球會需下周五前回應。「藍戰士」隨即發聲明，稱自2022年5月完成股權變動後，已立即向英足總主動報告此前財務報告不完整等違反條例的潛在問題，強調事情在10多年前發生，將續跟英足總密切聯繫以盡快解決問題。

上 / 下一篇新聞