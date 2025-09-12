明報新聞網
體育

港隊明台盃迎烏茲別克 誓搏盡爭勝 余曉東：黃澤林強勢注信心

【明報專訊】中國香港男子網球代表隊明起一連兩日在維多利亞公園主場舉行的台維斯盃世界2組迎戰烏茲別克隊。港隊隊長余曉東昨出席賽前記者會，認為陣中星將黃澤林（Coleman）上月底在美國公開賽破天荒打入第3圈，為團隊注入信心，希望眾將在主場觀眾全力支持下，展現拼搏精神爭勝。

樂見網球關注度提高冀保持

港隊這次除了有男單世界排名第148位的黃澤林領銜，隊員還包括經驗戰將黃俊鏗、連續兩屆征戰的19歲小將王子夫，以及兩名年僅17歲的台盃「初哥」鄭肇致和朱鍇泓。港隊今屆再次主場出擊適逢黃澤林狀態大勇，第13次擔任港隊隊長的余曉東認為絕對有力爭勝，「Coleman在美網的成功為我們注入信心；還有新面孔的加入，不過仍需累積經驗」。

賽事門票周一早上開放公眾登記索取，15分鐘內即被一掃而空，余曉東樂見香港網球更受注視，希望觀眾屆時坐爆維園為港將吶喊，「每個球員都需要每一名觀眾支持，很開心見到最近多了人關注網球，希望能一直保持」。余曉東又認為關注度提高，對球手而言動力勝於壓力，希望一班港將在場上如黃澤林格言一樣「搏盡無悔」。

賽事採取5場3勝制，勝方翌年初轉戰世界1組附加賽爭升班，負方則在世界2組附加賽爭護級。港隊與烏茲別克隊今將在維園出席抽籤儀式，決定球手出場次序。

