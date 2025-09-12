明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

志五配殺入8強今演日本內訌 冀盡快減少防守失誤

【明報專訊】日本人氣女將志田千陽與新拍檔五十嵐有紗，昨於香港公開羽毛球錦標賽女雙次圈以直落兩局21：16、21：19淘汰印尼隊對手，晉級8強。兩人賽後坦承合作初期防守出現失誤，希望接下來加以改善。

志田千陽上月底與巴黎奧運女雙銅牌拍檔松山奈未戰畢世界賽拆伙後，與五十嵐有紗組成新組合亮相。二人昨於次圈鬥印尼隊的拉夏茹／拉瑪丹蒂，出場時迎來全場觀眾熱情歡呼。

這對日本隊組合昨仗手感火熱，開局強勢打出一波5：0，此後亦延續優勢先贏一局21：16。次局雙方拉鋸至19：19，將比賽氣氛推高，現場觀眾打氣聲此起彼落，最終「志五配」一鼓作氣再贏21：19，以局數2：0淘汰對手，晉級8強。二人今在紅館上演「日本內訌」，對戰4號種子的日本隊組合岩永鈴／中西貴映，後者昨亦一局不失下擊退另一印尼組合。

五十嵐有紗賽後表示此戰致勝關鍵在於速度，「對手的打法多變，所以我們使用速度、旋轉、輪換去衝擊，對今（昨）天的比賽非常有利」。

宮崎友花晉8強 認未適應場地

這對新組合曾在今年蘇迪曼盃短暫合作，但正式組隊時間不長，兩人坦承初期在防守配合方面出現問題無可避免，「我們會在賽後立即討論，歸根應該如何承擔責任，下次我們會盡力減少這種情况」。

另外，日本隊星新星宮崎友花則在女單16強直落兩局21：13、21：18擊退隊友郡司莉子，躋身8強，今將鬥中華台北球手林湘緹。宮崎賽後坦言對場地不夠適應，「風很大，我覺得在這場地控制球較困難」。上屆打入4強的她希望藉早前在台北公開賽的金牌，推動自己在香港公開賽奪金，「最近打了幾場相當艱難的比賽，所以目標是每天全力以赴，保持勝利」。

上 / 下一篇新聞