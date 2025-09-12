鄧謝配延勇態 闖港羽賽8強 挫歐洲賽銅牌組合今鬥印尼隊 謝影雪認與新教練團待磨合

5號種子的「鄧謝配」首圈以局數2：1反勝馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙，此戰再獲主場球迷擔當最強後盾，出場時獲全場熱烈歡迎。這對應屆亞洲冠軍組合遇上今年歐洲賽銅牌得主的維斯特加特／布舒，鄧謝配在首局早段拉鋸戰稍處下風，數度落後兩分，但在打成8：10時一口氣連取8分反先，並保持優勢先贏一局21：16。

謝影雪自信狀態改善「打得更放」

鄧謝配在次局乘勢追擊，二人屢次網前抽擊進逼對手，最終以21：19再下一城，在40分鐘的比賽以直落兩局淘汰對手。鄧謝配今晚8強將鬥印尼隊組合馬蘭納／賈米爾；後者次圈以局數2：1擊敗泰國隊4號種子佩華蘭路高／柏森蘭。

鄧謝配在首圈逆轉過關後，謝影雪受訪時不禁落淚排解壓力；此戰步離賽場後再有職員遞上紙巾，二人笑說：「今（昨）日唔使！」謝影雪形容這仗即使未達最好狀態，感覺已較前日更佳，「可能之前的情緒一路沒發出來，抒發過後今（昨）日打得更放」。

她指出港隊教練團變動後，與新教練仍在磨合階段，「他們給予我們很多新元素，但自己能力未做到他們的期望，信心和打法都有點迷失。現在還未找到方向，都是一步一步來，盡自己最大努力先」。鄧俊文則表示，近期因賽程頻密未有太多時間訓練，期望下周打完中國大師賽後，能把握時間訓練，「再同教練一齊努力」。

洪曾配負丹麥隊16強止步

港隊前教練黃達明悉尼遇車禍留醫

至於另一港隊混雙組合洪魁駿／曾曉昕昨迎戰8號種子、世界排名第10的丹麥隊組合托夫／馬姬蘭，力戰下以直落兩局9：21、11：21告負，無緣8強。洪魁駿賽後表示能在混雙這一非主項賽事闖入16強已屬驚喜，與高水平對手交手亦體會到技術的差距，「覺得自己要下更多苦功」。曾曉昕補充道：「已發揮出我們所有東西，就不會特別挫敗，最主要是主場很多人特意過來支持，但我們今屆成績不太理想，所以就算混雙16強不是我們主項都很想打下去，很想愈走愈前」。

此外，曾在2022至23年間擔任港隊男單教練的馬來西亞籍名帥黃達明，在澳洲悉尼遭遇電單車意外，現仍在當地醫院ICU搶救，據報情况嚴重但沒生命危險；另一車手則當場死亡。