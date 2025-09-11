非洲小國佛得角爆冷破喀麥隆 距首戰世盃一步之遙

佛得角隊陣中雖無任何歐洲五大聯賽球員，但近年在國際賽表現明顯提升，包括在過去兩屆非洲國家盃分別殺入16強及8強。這個非洲小國昨在世盃外圍賽D組第8輪，面對坐擁奧拿拿、麥比奧莫及森保安古沙等星將的勁旅喀麥隆隊，力戰至54分鐘憑前鋒利華文圖一次反擊單刀射破奧拿拿十指關，終爆冷以1：0小勝，賽後8戰19分，領先次席得15分的喀麥隆4分，在首名可直接出線下，球隊在餘下兩輪只要至少取得一勝，便可首度躋身世界盃決賽周。

玻利維亞擒巴西 奪附加賽席

此外，尼日利亞隊作客僅以1：1逼和南非隊，賽後在C組8戰得11分僅列第3，分別落後榜首南非及次席的貝寧隊6及3分，出線決賽周亮紅燈。

世界盃南美洲區外圍賽方面，玻利維亞隊在末輪主場以1：0小勝已出線而半力征戰的巴西隊，隔16年再挫對方之餘，賽後亦以18戰得20分，以兩分反壓同日輸波的委內瑞拉隊升上第7位，取得附加賽資格續保出線希望；巴西則吞下新帥安察洛堤領軍4戰以來首敗，以第5名完成今屆外圍賽。至於已篤定以首名出線的衛冕之師阿根廷隊，在球王美斯等主力避戰下則作客以0：1不敵厄瓜多爾隊。