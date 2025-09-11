明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

非洲小國佛得角爆冷破喀麥隆 距首戰世盃一步之遙

【明報專訊】世界盃非洲區外圍賽昨晨現爆冷戰果，佛得角隊在D組榜首戰於主場以1：0擊敗喀麥隆隊，賽後8戰得19分，拉開次席的喀軍4分，在尚餘兩輪下，這個人口不足55萬的非洲小國，有望破天荒首闖世界盃決賽周。

佛得角隊陣中雖無任何歐洲五大聯賽球員，但近年在國際賽表現明顯提升，包括在過去兩屆非洲國家盃分別殺入16強及8強。這個非洲小國昨在世盃外圍賽D組第8輪，面對坐擁奧拿拿、麥比奧莫及森保安古沙等星將的勁旅喀麥隆隊，力戰至54分鐘憑前鋒利華文圖一次反擊單刀射破奧拿拿十指關，終爆冷以1：0小勝，賽後8戰19分，領先次席得15分的喀麥隆4分，在首名可直接出線下，球隊在餘下兩輪只要至少取得一勝，便可首度躋身世界盃決賽周。

玻利維亞擒巴西 奪附加賽席

此外，尼日利亞隊作客僅以1：1逼和南非隊，賽後在C組8戰得11分僅列第3，分別落後榜首南非及次席的貝寧隊6及3分，出線決賽周亮紅燈。

世界盃南美洲區外圍賽方面，玻利維亞隊在末輪主場以1：0小勝已出線而半力征戰的巴西隊，隔16年再挫對方之餘，賽後亦以18戰得20分，以兩分反壓同日輸波的委內瑞拉隊升上第7位，取得附加賽資格續保出線希望；巴西則吞下新帥安察洛堤領軍4戰以來首敗，以第5名完成今屆外圍賽。至於已篤定以首名出線的衛冕之師阿根廷隊，在球王美斯等主力避戰下則作客以0：1不敵厄瓜多爾隊。

上 / 下一篇新聞