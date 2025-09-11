明報新聞網
體育

法葡世盃外齊反勝 保金身居首 麥巴比傳射入球超亨利 C朗轟生涯943球續追千球夢

【明報專訊】世界盃歐洲區外圍賽昨續戰，日前在首戰於中立場兩球輕取烏克蘭隊的法國隊，於D組次輪迎戰冰島隊「飽食驚風散」，雖開局即被對手攻破大門，下半場中段亦有中場曹亞文尼直紅被逐，但仍憑隊長基利安麥巴比傳射居功以2：1反勝；葡萄牙隊則在F組次戰作客匈牙利隊同樣先失一球下，藉40歲隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）射入12碼，領銜以3：2驚險反勝，兩隊賽後同取分組賽兩連勝，暫高踞各自小組榜首。

上屆世界盃亞軍的「高盧雄雞」是役在21分鐘被冰島名將古莊臣之子的前鋒安迪古莊臣把握失誤破門先落後0：1。不過麥巴比為法軍完半場前主射12碼扳平，取得第52個國際賽入球，超越51球的傳奇射手亨利，升上隊史射手榜第2位，僅次基奧特的57球。麥巴比在換邊後62分鐘再助攻隊友巴特利巴高拿反超2：1，6分鐘後雖有曹亞文尼領紅被逐，加上安迪古莊臣完場前「食詐糊」，但仍守住勝果，收穫兩連捷。同組另一場，烏克蘭隊則作客被阿塞拜疆隊逼和1：1。

法國主帥迪甘斯賽後承認球隊昨仗贏得殊不容易，「對手防守非常嚴密，己隊發生唯一失誤便遭到懲罰。即使創造了不少機會，但我們本應可以做得更好」。

英軍贈塞爾維亞5蛋 續保小組全勝

F組方面，葡萄牙作客遭匈牙利在21分鐘破門，惟貝拿度施華及C朗接連於36及58分鐘為葡軍建功反超2：1，後者更將其職業生涯總入球數推進至943球，距離千球里程碑再近一步。主隊雖有前鋒班拿巴斯華加在84分鐘梅開二度再度扳平，但葡萄牙右閘祖奧簡斯路兩分鐘後在禁區邊施射得手，助球隊以3：2險勝，同樣奪得世盃外兩連勝得6分，以3分優勢力壓同日主場以2：1挫愛爾蘭隊的亞美尼亞隊排小組榜首。

另邊廂，英格蘭隊在K組第5輪作客以5：0大勝塞爾維亞隊，分組賽5戰全勝，累積13個入球且未失一球，穩坐小組榜首。值得一提的是，英軍守將迪積史賓斯後備身分上陣演「地標戰」，成為史上首名信奉穆斯林的「三獅軍團」國腳。

挪威狂勝摩爾多瓦 夏蘭特五福臨門

至於身處I組的挪威隊在第5輪靠中鋒艾寧夏蘭特獨取5球兼送出兩個助攻，助球隊主場以11：1大炒摩爾多瓦，賽後錄得5戰全勝取15分，以6分優勢領先打少一場的意大利，續排小組榜首。

