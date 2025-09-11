報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年9月11日星期四
鄧謝配反勝大馬隊闖港羽賽次圈 今鬥丹麥組合爭闖8強 李卓耀伍家朗吳英倫首圈止步
安賽龍一輪遊 負奈良岡功大無緣衛冕
前皇馬中場伊拿拉文迪加盟傑志
東方聯乘薄餅店為亞冠2造勢 大久保優期待返鄉鬥飛腳
字母哥轟29分 領希臘隔5屆再闖歐籃賽4強
體壇快訊：港足U23亞盃外破關島作結
電視精選
法葡世盃外齊反勝 保金身居首 麥巴比傳射入球超亨利 C朗轟生涯943球續追千球夢
非洲小國佛得角爆冷破喀麥隆 距首戰世盃一步之遙
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
鄧謝配反勝大馬隊闖港羽賽次圈 今鬥丹麥組合爭闖8強 李卓耀伍家朗吳英倫首圈止步
安賽龍一輪遊 負奈良岡功大無緣衛冕
前皇馬中場伊拿拉文迪加盟傑志
東方聯乘薄餅店為亞冠2造勢 大久保優期待返鄉鬥飛腳
字母哥轟29分 領希臘隔5屆再闖歐籃賽4強
體壇快訊：港足U23亞盃外破關島作結
電視精選
法葡世盃外齊反勝 保金身居首 麥巴比傳射入球超亨利 C朗轟生涯943球續追千球夢
非洲小國佛得角爆冷破喀麥隆 距首戰世盃一步之遙
鄧謝配反勝大馬隊闖港羽賽次圈 今鬥丹麥組合爭闖8強 李卓耀伍家朗吳英倫首圈止步
安賽龍一輪遊 負奈良岡功大無緣衛冕
前皇馬中場伊拿拉文迪加盟傑志
東方聯乘薄餅店為亞冠2造勢 大久保優期待返鄉鬥飛腳
字母哥轟29分 領希臘隔5屆再闖歐籃賽4強
體壇快訊：港足U23亞盃外破關島作結
法葡世盃外齊反勝 保金身居首 麥巴比傳射入球超亨利 C朗轟生涯943球續追千球夢
非洲小國佛得角爆冷破喀麥隆 距首戰世盃一步之遙
prev
next