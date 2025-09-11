明報新聞網
體育

體壇快訊：港足U23亞盃外破關島作結

【明報專訊】港足U22昨晨在阿聯酋出戰U23亞洲盃外圍賽I組最後一仗，李樂謙早段3分鐘先開紀錄，縱有慈英下半場兩黃一紅被逐，踢少一人下仍以1：0小勝關島隊，取得今屆首勝，並以1勝2負排小組第3名完賽。主教練戴雅諾賽後稱，在一周3賽加上昨仗下半場10人應戰下，眾將尾段明顯有疲態，憑藉團結保住勝局。

亞博明年初辦馬術盛典

第2屆浪琴香港國際馬術盛典昨宣布將於明年1月30日至2月1日在亞洲國際博覽館舉行，獲策略伙伴香港賽馬會支持。3日盛典包括5星級國際馬術障礙賽、馬會亞洲青年挑戰賽、雪特蘭小馬大賽，以及新增由英國皇家養犬俱樂部帶來的狗狗障礙挑戰賽。門票本月22日起在Klook、Trip.com 及香港中國旅行社發售，主競技場座位票價700元起。

謝咏霖F3首季29位完成

今年初戰世界三級方程式（F3）賽車的18歲中國賽車新星謝咏霖（Gerrard），日前代表Hitech車隊在煞科的意大利蒙沙站未能完賽下，在車手榜位居第29位收官。總結今屆成績，他在10站正賽有8站完成賽事，衝刺賽則悉數走畢全程，其中在匈牙利站排第10位取下寶貴1分。

孫穎莎王曼昱澳門賽過頭關

WTT澳門乒乓球冠軍賽昨在澳門東亞運動會體育館續演，頭號種子的國家隊星將孫穎莎在女單首圈以局數3：1擊敗威爾斯隊球手安娜靴絲，次號種子的國手王曼昱則以3：0輕取中華台北隊的鄭怡靜。港將杜凱琹於今日登場鬥澳洲隊的池旼亨，另國家隊的王楚欽今晚在男單16強將鬥丹麥隊的莊拿芬哥夫。

奧達維奧轉戰艾卡迪沙

上月未有隨艾納斯訪港爭奪沙特超級盃的的葡萄牙籍中場奧達維奧艾美臣，昨宣布免費加盟另一沙特聯球會艾卡迪沙，30歲的他與後者簽約兩年。艾達維奧在2023年由葡超豪門波圖轉戰沙特聯，效力艾納斯兩季各賽事上陣84場入12球。

孫興慜連續建功 領韓友賽兩仗不敗

韓國隊及日本隊昨續留美國，分別與墨西哥隊及「花旗國」友賽。「太極虎」在隊長孫興慜連續兩場建功下一度反先墨軍2：1，惟後者前鋒辛迪亞高基文尼斯下半場補時破門終逼和2：2；「藍武士」則以0：2不敵美國隊，兩仗在美國舉行的友賽錄1和1負兼零入球。

