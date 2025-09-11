明報新聞網
體育

前皇馬中場伊拿拉文迪加盟傑志

【明報專訊】港超球隊傑志昨晚宣布，曾效力皇家馬德里及皇家蘇斯達的35歲西班牙前國腳防中伊拿拉文迪加盟，將披上5號球衣。

兩效皇蘇 西甲上陣逾270場

伊拿拉文迪在西甲共上陣超過270場，出身皇蘇青訓共效力11季上陣253場入11球；2013至15年兩季轉投皇馬上陣90場入3球，是2013／14年歐聯冠軍成員。2015年返皇蘇效力至前年夏天以隊長身分離開，轉投美職球隊FC達拉斯，今年1月離隊回復自由身至今；國家隊方面，伊拿拉文迪於2017年下半年為西班牙隊上陣3場。

傑志西班牙籍主教練卡迪朗相信，這名西班牙前國腳同鄉加盟對「藍鳥」是好事，「他擅長的中場位置正是我們踢法上非常重要的位置，我相信他能幫助球隊」。

大埔銀牌挫南區 8強撼理文

另外，高級組銀牌昨晚展開首圈，大埔憑巴西籍中場帕特華維迪在上、下半場各入一球梅開二度，加上澳洲籍射手添姆高夫斯基完場前建功，在旺角大球場以3：1淘汰亞哥斯達笠射破蛋的冠忠南區，晉身本月27日8強鬥理文。大埔本月初8日內踢3仗，緊接周六下午4時在港超主場對高力北區。

27歲前鋒添姆高夫斯基加盟大埔首3仗均建功共入4球，他稱來港後感覺很好，有信心下場比賽繼續建功，「我愛入球，我只是做應做的事。我很享受來港後的生活，也很喜歡這球隊。我不會說這裏的比賽很容易，仍然在學習。我喜歡分析細節，包括分析對手後衛、隊友怎樣支援、還有教練要求，我就盡力滿足這些需求」。

