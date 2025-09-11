鄧謝配反勝大馬隊闖港羽賽次圈 今鬥丹麥組合爭闖8強 李卓耀伍家朗吳英倫首圈止步

多名港隊星將昨於正賽首圈亮相，5號種子的星級混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪主場迎戰馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙狀態慢熱，首局先輸13：21，其間全場觀眾持續為二人打氣。港將經過局間休息後狀態回升，次局大勝21：10扳平局數。「鄧謝配」在決勝局延續強勢再贏21：9，鏖戰3局擊退對手晉級16強，今晚轉戰丹麥隊的維斯特加特／布舒。

鄧俊文賽後坦承此仗贏得辛苦，「教練給了我們很大鼓勵和有用戰術，都很感謝阿雪（謝影雪）和所有觀眾，因首局發揮得不太好，無論狀態或心態都不是十分理想，好感謝阿雪辛苦地頂回來，可能你望分數是第2及3局打得較好，但其實都好辛苦」。俊文亦感謝觀眾熱烈支持，「第1局我們打得很差，觀眾沒放棄我們，我們也沒放棄自己，一分一分頂回來，最後贏到都很開心，都是一個經驗」。

謝影雪賽後哽咽 鄧俊文盼助減壓

謝影雪受訪期間一度哽咽，鄧俊文替拍檔解釋指「哭是抒發壓力的方式」，「其實我們心裏都很清楚大家的狀態不那麼好，可能抑壓了很多壓力，自己打得不開心、成績不理想時，哭完可能放低一些壓力，希望明（今）天有更好發揮」。而另一港隊混雙組合洪魁駿／曾曉昕昨於首圈以直落兩局21：19挫加拿大隊組合同闖16強。

此外，港隊名將伍家朗昨在男單鬥日本隊好手渡邊航貴，首局港將先贏21：14後連輸19：21、18：21，鏖戰70分鐘以局數1：2反負，首圈止步。他賽後坦承發揮不佳，但不忘感謝主場觀眾支持，「好可惜在上午作賽，有些支持者和家人因工作無法到場，因為香港公開賽自己可能打一年少一年」。談及近期規劃，他冀打好當下每場比賽，「運動員生涯很多事都說不準，此刻我想繼續參賽，盡力向前看，繼續一步步做好自己」。

李卓耀認因壓力陷低潮

另一港隊星將李卓耀昨在男單首圈亦遇「滑鐵盧」，在先贏21：19下，連失兩局14：21、18：21，終以局數1：2反負無緣16強。李卓耀賽後承認近期因壓力再陷低潮，「整個團隊改變令全部人對我們期望提高，覺得有好教練就有好成績。其實時間點並非好好，需時培養、浸淫。教練不是神仙，落場打的始終是我們（球手）」。至於從外圍賽連過兩關的吳英倫，昨在首圈以直落兩局15：21、20：22負予印尼隊新星艾維化漢，同告首圈下馬。

女單方面，港將盧善恩於首圈以直落兩局18：21、13：21不敵頭號種子的國家隊「世二」王祉怡，無緣16強。