明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

吳英倫盧善恩闖港羽賽正賽 首圈分撼化漢王祉怡 鄧謝配今偕伍家朗李卓耀登場

【明報專訊】香港公開羽毛球錦標賽昨起一連6日於紅磡香港體育館舉行，港隊新星吳英倫（Jason）在外圍賽先後擊退印尼隊的烏拜迪拉及應屆世界賽季軍的加拿大隊好手賴浩俊勇闖正賽，今首圈迎戰另一印尼隊球手艾維化漢。而盧善恩亦在女單外圍賽一局不失闖正賽，今惡鬥頭號種子的國家隊「世二」王祉怡。

21歲港隊新星吳英倫昨早在男單外圍賽首圈先以直落兩局21：15、21：13淘汰印尼隊的烏拜迪拉，下午再於次圈面對應屆世界賽銅牌得主、加拿大隊的華裔好手賴浩俊（Victor）爭奪正賽席位。

吳英倫面對近期狀態不俗的「黑馬」賴浩俊，開局已領先10：2，即使對手經調整後連得5分，仍無阻港將火力全開，以21：12拔頭籌。次局初段二人曾打成均勢，但吳英倫在戰術執行上更勝一籌，終以21：15再下一城，以局數2：0力克賴浩俊殺入正賽，今首圈鬥印尼隊的艾維化漢。

吳英倫力退賴浩俊 認今季有壓力盼克服

吳英倫表示，賽前與教練研究對手戰術有助昨仗取勝，冀保持狀態繼續向前，「因為這一年狀態不是那麼好，我希望今次是個轉折點，可以打贏他們，藉這次比賽找回自己」。Jason上屆香港公開賽在無壓力下打入8強，承認今季背負不少壓力，「會很綁手綁腳，希望可以克服」。

至於賴浩俊賽後坦承經歷世界賽後心存壓力，「我覺得準備得不好，要再練體能和力量」。Victor直言自己大賽經驗不足，此次抱着汲取經驗目的而來，「Jason打得很聰明，他的打法我從沒遇過，很不習慣，改變得不夠快」。作為世界賽「黑馬」，Victor表示對羽毛球的動力已被激發，現雖是約克大學四年級學生，但之後會暫時放下學業，專注運動生涯，並放眼出戰2028年洛杉磯奧運。

此外，Victor與香港頗有淵源，其父母上世紀由香港移民至加拿大，在加拿大土生土長的他今次是第二度到訪香港，「我之前只來過香港一次，2023年我在香港體育學院練波，教練給我機會跟他們（港隊）對練」。

雙楊配女雙負台組合首圈止步

其餘賽果方面，港將盧善恩在女單外圍賽以直落兩局21：13擊敗中華台北隊星將洪毅婷，殺入正賽後今早惡鬥世界二姐的國家隊頭號種子王祉怡。至於女雙「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖昨晚則在正賽首圈以局數1：2不敵中華台北隊的許雅晴／宋祐媗，無緣晉級。

至於多名港隊星將今亦於正賽首圈亮相，其中混雙5號種子的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪將面對馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙；伍家朗及李卓耀則在男單分別迎戰日本隊好手渡邊航貴及丹麥隊的積安克。

上 / 下一篇新聞