體育

體壇快訊：利華古遜聘賀文特掌帥

【明報專訊】前屆德甲冠軍利華古遜昨宣布，聘請53歲丹麥籍的賀文特為新帥，雙方簽約至2027年夏天。「藥廠」今夏有功勳主帥沙比阿朗素轉教西甲勁旅皇家馬德里，會方遂邀前曼聯主教練坦夏格領軍，惟這名荷籍教頭領軍兩戰德甲不勝後遭解僱。現排12位的利華古遜將在周六凌晨迎戰二哥法蘭克福。

突尼斯出線世盃決賽周

突尼斯隊昨在世界盃非洲區外圍賽H組，作客以1：0絕殺赤道幾內亞隊，賽後8戰取7勝1和積22分，提早兩輪成為自摩洛哥隊後，第二支出線明年世界盃決賽周的非洲球隊，亦將是這支北非勁旅連續3屆出席世盃決賽周。

林詩棟王藝迪澳門賽過頭關

WTT澳門乒乓球冠軍賽昨在澳門東亞運動會體育館掀戰幔，國家隊首號種子林詩棟在男單32強以直落3局淘汰中華台北隊的高承睿。女單方面，5號種子的國家隊好手王藝迪亦以同樣比數擊敗16歲澳門隊小將關卓琳，後者隊友朱雨玲則以3：0打敗印度隊的雅古拉過關。

阿蘇吐口水加罰美職停3場

國際邁阿密的38歲烏拉圭籍鋒將蘇亞雷斯，早前在美墨聯賽盃決賽不敵西雅圖海灣者失落獎盃一役，因向對手的教練團成員施襲及吐口水，被美墨聯賽盃賽會罰停賽6場，美職賽會昨再就其行為加罰停賽3場。「阿蘇」日前已在個人社交網就事件致歉。

聖地牙哥榮休摩根13號

已退役的美國前女足球星阿歷絲摩根，日前出席其生涯最後一家效力球會聖地牙哥波浪為她舉辦的13號球衣榮休儀式。摩根在上季後決定結束16年職業生涯，36歲的她與女兒致辭時眼有淚光說：「我在這兒只有短短3年，但我與球隊一同經歷了高低，也曾贏得一些錦標，我要感謝所有人。」

