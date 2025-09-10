明報新聞網
體育

森林解僱紐奴英超今季首帥下台 普斯迪高路接任簽約兩年

【明報專訊】英超球會諾定咸森林昨午宣布解僱51歲葡籍教頭紐奴，結束雙方不足兩年合作關係，亦令他成為今季英超首名下台主帥。會方其後公布，由60歲澳洲籍熱刺前帥普斯迪高路接掌帥印。

森林昨在官網發簡短聲明公布解僱紐奴，並感謝對方在上季帶領球隊取得佳績，形容對方的功績會在球會歷史中佔一席位。紐奴上季帶領森林踢出「黑馬」表現，在英超位居第7位之餘，更取得今屆歐霸參賽資格。不過這名葡籍主帥與班主馬連拿基斯在買賣球員及用人方針上出現明顯分歧，上季尾二人更曾在言和李斯特城的賽後於球場內發生爭執，為分道揚鑣埋下伏線。值得一提的是，連同紐奴下台在內，森林在馬連拿基斯2017年入主以來，已易帥10次。

在紐奴下台後外界便盛傳上季帶領熱刺贏得歐霸盃後被解僱的普斯迪高路為繼任大熱門。結果森林昨晚證實消息，宣布這名澳洲籍教頭接掌兵符，並簽下兩年合約。

曼城英超賽會就關聯方交易官司和解

另外，曼城與英超賽會就關聯方交易規則（APT）將近1年的官司昨以和解告終。APT為英超賽會5年前就紐卡素獲沙特公共投資基金（PIF）收購時避免違反財政公平競爭而設的規例，惟曼城針對賽會在審核與關聯方贊助上未予足夠資訊及時間回應為由提訴，結果雙方均同意APT的重要性，但同時認同應就相關問題提高透明度及時間予球會處理。不過今次訴訟並不涉及曼城正面臨的涉嫌違反115條英超財規案。

至於效力西甲球會畢爾包的30歲西班牙籍中堅耶雷艾華利斯，因上季出戰歐霸4強首回合賽後的藥檢呈陽性反應，昨被歐洲足協宣判停賽10個月，意味這名球會青訓至出道一直效力該會的老臣子今季已提早收咧。

