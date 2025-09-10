意軍險勝以色列兩連捷 防線失4球 新帥加度素促改善

名宿加度素6月接掌意大利隊後，上周首擊即5：0大勝愛沙尼亞隊，昨在匈牙利中立場對以色列隊，兩度落後下憑摩斯堅恩梅開二度扳平，再於58分鐘由保列坦奴接應列迪古是役第3個助攻建功反超前3：2。完場前10分鐘掀起高潮，拉斯柏度尼為意軍拉開比數至4：2，以色列卻在3分鐘內連下兩城追平。不過意大利隊補時1分鐘憑紐卡素中場辛度東拿利左路切射冷箭入網，終險勝5：4，隊史首次連續兩場入5球，賽後以較佳得失球力壓同得9分的以色列升上次席，兼踢少一場。加度素賽後承認自身需對戰况瘋狂付上一定責任，「我們太輕易失球，這必須改善，但這是我的責任，不是球員問題。因為領先4：2時，繼續高壓逼搶是愚蠢的做法，本可以靜待反擊」。

瑞典敗走科索沃未開齋

B組方面，瑞典隊縱有利物浦前鋒阿歷山大伊沙克復出後備入替18分鐘，聯同基奧基尼斯組成英超射手鋒線，惟上半場已失兩球下未能平反敗局，終作客爆冷以0：2不敵完場前踢少一人的科索沃隊，首兩戰不勝只得1分，爭逐明年世盃決賽周席位現危機；科索沃則取得隊史第2場世盃外勝仗。

25歲的伊沙克今夏鬧離隊，直到上周轉會窗尾聲才如願破英超轉會費紀錄加盟利物浦，昨仗是他逾3個月以來首次上陣。他賽後拒詳談在紐卡素罷操風波，僅稱外界並不清楚事實全部，緊接他終可專注足球；C組的丹麥隊藉由曼聯借至拿玻里的前鋒海倫後備入替建功，打破近4個月在正式賽事入球荒，協助作客3：0挫希臘隊。