體壇快訊：傅家俊張家瑋闖北愛正賽

港羽賽今紅館開鑼

一連6日的香港公開羽毛球錦標賽今早於紅磡香港體育館開鑼，港隊新星吳英倫將在男單外圍賽首圈迎印尼隊球手，若晉級次圈或將與應屆世界賽摘銅的加拿大隊華裔好手賴浩俊爭奪正賽席位，後者首圈對澳門代表裴鵬鋒。女單外圍賽方面，港將盧善恩則與中華台北隊星將洪毅婷爭入正賽。

港隊今征板球亞洲盃

一連20日的板球亞洲盃今起在阿聯酋舉行，比賽採用T20格式，第5次參賽的中國香港代表隊派出17人出戰，今晚10時半將在B組首輪鬥阿富汗隊，同組其餘對手為上屆亞軍的斯里蘭卡及孟加拉隊，4隊將爭取前兩名出線席位。

伊拉克挫東道主奪泰王盃

第51屆泰王盃前晚在泰國北碧府落幕，日前首戰以2：1反勝中國香港足球代表隊晉級的伊拉克隊，雖決賽憑後備前鋒穆罕拿特阿里頭槌建功，以1：0擊敗東道主泰國隊奪冠，令對手無緣衛冕。值得一提的是，尾段已打少一人的伊拉克，阿里再作出粗野攔截直紅被逐，引發雙方球員一度爆發爭執。

韋少F1意站締最快完賽稱王

排頭位起步的荷蘭籍紅牛車手「韋少」韋斯塔本，昨在世界一級方程式（F1）意大利站正賽，經過53圈後以1小時13分24.325秒率先衝線，打破F1史上最快時間完賽紀錄，並以超過逾19秒優勢稱王，這不僅是衛冕的韋少今季第3個分站冠軍，也是他相隔4個月後再奪冠。