德國挫北愛難阻球迷不滿 半場和局遭柴台 拿高斯文稱理解

德國隊此仗回師主場迎北愛爾蘭，開賽僅7分鐘就由翼鋒基拿比藉一次反擊建功。客軍戰至34分鐘由艾錫派斯接應角球近門扳平，不過換邊後德國先靠拿迪安阿美利69分鐘再下一城，3分鐘後再由今夏轉投利物浦的科利安華迪斯離門約30碼妙射罰球得手，最終助日耳曼軍團有驚無險戰勝北愛，走出各賽事三連敗頹勢，賽後在A組2戰1勝1負積3分；而同日作客1球小勝盧森堡隊取兩連勝的斯洛伐克隊，則以6分居首。

儘管德國最後贏波而回，但上半場攻勢效率欠佳的問題，以及半場僅1：1與對手言和，皆令主隊球迷感到非常不滿。提及球迷半場期間的漫天噓聲時，拿高斯文就表示：「坦白講，這不令人驚訝。球賽門票並不便宜，球迷當然希望可以看到球隊交出最佳表現。」不過拿帥也稱讚球隊「最後30分鐘終於展示出活力與爭勝決心」。

西班牙6球大破土軍 馬連奴「戴帽」

迪比領荷蘭險勝 52球登隊史入球王

其他列強戰果方面，E組的西班牙隊憑狀態大勇的中場米基爾馬連奴及柏迪分別連中三元及梅開二度，領銜作客以6：0大勝土耳其隊穩居榜首。G組的荷蘭隊則作客以3：2險勝立陶宛隊，當中梅開二度的迪比在國家隊累積「士哥」達52球，正式超越名宿尹佩斯成為荷蘭隊史「入球王」。

此外，身處D組的法國隊及F組的葡萄牙隊，將在明晨分別主場對冰島隊以及作客匈牙利隊。