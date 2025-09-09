港隊備戰台維斯盃爭升班 黃澤林盼主場球迷前「打好波」

【明報專訊】台維斯盃世界2組賽事將於本周六起一連兩日在維園網球場舉行，中國香港網球代表隊於主場迎戰5號種子的烏茲別克隊，力爭晉級世界1組附加賽。早前在美國網球公開賽男單殺入第3圈（32強）創香港歷史的黃澤林（Coleman）昨表示他們會努力練習，爭取打出好成績，「為球迷打一場好波」。19歲小將王子夫則矢言：「有Coleman我哋贏梗！團隊對他充滿100%信心。」
最新世界排名連跳25位、升上第148位的香港一哥黃澤林，將與王子夫、黃俊鏗、首次獲選的鄭肇致及朱鍇泓代表港隊出戰；前港隊代表余曉東則再度擔任隊長。
門票登記極速爆滿 期待座無虛席
中國香港網球總會安排球迷昨早10時開放網上登記獲取比賽門票，名額火速爆滿。日前曾提及希望「坐爆維園」的黃澤林對此感振奮，「我記得以往參戰台維斯盃時，入場球迷不算多，如今基本上座無虛席，盼當日能看到場外排隊的盛况」。
21歲的Coleman雖日前在美網32強激戰5盤後惜敗，但他以累積68個發球直接得分（Ace球）位居賽事第3位。被問及今次目標時，他坦言自己平日並不特別在意數據，「唯一在乎的是如何幫助港隊贏得這場比賽，無論是單打或雙打，都打出自己滿意的水平」。
11年前已代表港隊亮相台維斯盃的29歲「大師兄」黃俊鏗，讚揚黃澤林打法更趨成熟，不過他強調賽事團隊合作的重要性，「我們不能只依靠一名實力突出的球員來爭勝，每個人都需要付出一分力才能贏下整場比賽」。