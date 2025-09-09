明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

艾卡拉斯挫史拿兩奪美網 重登男單世一 放眼明年澳網挑戰生涯全滿貫

【明報專訊】美國網球公開賽昨晨在煞科日上演當今男子網壇巔峰對決，結果世界二哥的22歲西班牙籍名將卡路士艾卡拉斯，以盤數3：1擊敗24歲意大利籍「世一」史拿，不但在賽後最新的世界排名取代對方重登世界一哥之位，個人亦繼2022年後再成美網盟主，生涯6奪大滿貫錦標。賽後艾卡拉斯表明下個目標將是在明年初挑戰澳洲公開賽冠軍，完成生涯全滿貫。

卡路士艾卡拉斯在今屆美網表現強勢，由首圈至4強的6仗均未失一盤下取勝，包括在4強大戰以直落3盤輕取擁24座大滿貫的38歲前「世一」祖高域。

全場42致勝分 對賽10勝5負

來到昨晨的決賽惡鬥宿敵史拿，他甫開賽首局便打破對方發球局，並於第7局再下一城破發，結果以一盤6：2先拔頭籌。雖然次盤史拿在第4局首度破發後保持「一個break」優勢6：3扳平盤數，但艾卡拉斯在隨後兩盤不但未再予史拿任何破發機會，個人亦3度破發，全場42次致勝分的他亦多史拿一倍，終連贏兩盤6：1、6：4，力戰2小時42分鐘後以盤數3：1獲勝，令艾卡拉斯生涯與史拿交手戰績改寫成10勝5負。

累積6座大滿貫獨欠澳網

繼2022年後再奪美網的艾卡拉斯，連同分別在法國公開賽及溫布頓錦標賽各奪兩冠，生涯累積6座大滿貫男單錦標。賽後他明言下個目標是在明年初挑戰首奪澳網，「說實話澳網將是我未來首要目標，達成生涯全滿貫是件了不起的成就，這也是我在今年開季前已想取得的錦標，惜事與願遺」。至於飲恨奪亞的史拿亦大方恭賀艾卡拉斯道：「他的表現無可挑剔，各方面都比之前進步了的感覺，尤其在他的發球上，再擊敗他變得更困難了。」不過史拿亦滿意今季個人表現，「今年4大滿貫均殺入決賽，勝負各二，我已很滿意了，當然接下來自己也必須繼續進步，才能跟上他（艾卡拉斯）的步伐」。

上 / 下一篇新聞