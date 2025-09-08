體壇快訊：何允輝衛冕滑浪風翼全國賽

奧拿拿傳外借特拉布宗

據報曼聯跟土超球會特拉布宗達成協議，同意將門將奧拿拿外借一季，並不設外借費用及買斷條款，只待這名29歲喀麥隆國腳同意便會完成轉會。此外，有卡域克、費查及拿尼等「紅魔」名宿在陣的曼聯傳奇隊，前晚作客友賽些路迪傳奇隊，法定時間逼和2：2，互射12碼負3：4。

救贖之隊登籃球名人堂

在2008年為美國男籃贏得北京奧運金牌的「救贖之隊」，昨正式入圍籃球名人堂。當年聯手出戰的一眾NBA球星勒邦占士、基斯保羅及已退役的41歲前球員安東尼皆有出席儀式。其中「大帝」不忘向已故球星高比拜仁致敬，稱對方當年激起年輕球員鬥志，終為美國隊重奪金牌。

塞爾維亞無緣籃球歐錦賽8強

歐洲籃球錦標賽昨續演16強，塞爾維亞隊雖有效力NBA丹佛金塊球星中鋒約基治轟入全場最高的33分，最終仍以86：92不敵有前鋒馬克根尼攻入29分的芬蘭隊；立陶宛隊則以88：79淘汰拉脫維亞隊，波蘭隊以80：72擊敗波斯尼亞隊，將與土耳其隊爭入4強。