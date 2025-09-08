明報新聞網
體育

葡萄牙大勝亞美尼亞開門紅 C朗起孖世盃外入球超美斯

【明報專訊】葡萄牙隊昨在世界盃歐洲區外圍賽F組首擊，作客以5：0大勝亞美尼亞隊響頭炮，也是葡軍在球星迪亞高祖達在7月車禍離世後的首戰。3名在沙特聯效力的球員包辦入球，40歲隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）是役起孖下國際賽已入140球，向個人六戰世盃決賽周打下基礎。

葡軍上半場10分鐘已由今夏轉戰艾納斯的祖奧菲歷斯開紀錄，11分鐘後其球會隊友C朗擴大優勢，32分鐘輪到效力希拉爾的閘衛祖奧簡斯路再建功領先至3：0完半場。C朗下半場即轟入世界波助球隊領先4球，加上菲歷斯62分鐘埋齋，終助葡軍在世盃外首擊以5：0大勝亞美尼亞隊旗開得勝。C朗亦將個人在國際賽入球提升至第140球，包括在世盃外圍賽累計38球，超越日前同樣起孖的阿根廷隊球星美斯的36球，離世盃外入球紀錄保持者的危地馬拉隊名宿卡路士雷斯只差1球。

英軍輕取安道爾4戰全勝居首

PSG證迪比利杜伊養傷6及4周

K組分面，英格蘭隊在主場藉對手先擺烏龍，加上下半場由中場迪格蘭賴斯攻入奠勝球，以2：0挫安道爾隊，賽後4戰全勝高踞榜首。上任以來5戰4勝的主帥杜曹賽後確信，球隊在他帶領下朝正確方向發展。另巴黎聖日耳門（PSG）證實，日前在法國隊擊敗烏克蘭隊時掛彩的前鋒奧士文尼迪比利及迪斯亞杜伊，分別要養傷6及4周。

世盃外歐洲區明晨續戰，有新帥加度素上任即大勝的意大利隊，將在匈牙利中立場鬥以色列隊演I組前列大戰，L組的克羅地亞隊則返主場鬥黑山隊爭連勝。

