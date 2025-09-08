港足狂勝9人斐濟8蛋 摘泰王盃季軍

余在言祖連奴起孖 艾華頓3助攻

港足與斐濟隊一年前在斐濟三角賽交手打和1：1，主帥韋斯活賽前預期將是硬仗，最終比賽形勢卻是一面倒。13分鐘，斐濟隊隊長華拉拿禾爭球時批踭打中顏卓彬，經視像裁判（VAR）覆核，球證改出示紅牌逐離場，港足隨即在17分鐘由余在言接應艾華頓傳中迎頂開紀錄。6分鐘後顏卓彬再做「苦主」被斐濟另一中場盧加禾打踭，這次球證直接出示紅牌。港足在多踢兩人下，艾華頓於26及39分鐘傳中予祖連奴撞射及李小恆頭槌建功，完成助攻帽子戲法。完半場前余在言及祖連奴再入一球各梅開二度，助港足遙領5球。換邊後斐濟再失一球烏龍球，74及76分鐘艾華頓勁射及陳肇鈞頭槌建功，終以8：0大炒斐濟隊，取得泰王盃季軍兼結束各賽事四連敗，以及韋斯活上任一年來最大比數勝仗。

中場余在言賽後表示，非常開心取得大港腳首個兼第2個入球，提及一年前對斐濟隊時不易應付，這仗看到港足的轉變及成長。另一中場顏卓彬笑言，兩面紅牌都發生在犯規他身上，以另類方法幫助球隊更易比賽，但認為即使11人對11人，也有信心可踢出部署。

港足U23亞盃外無緣晉級

另邊廂，港足U22昨在U23亞洲盃外圍賽I組次仗，面對主隊阿聯酋隊半場互無紀錄，然而在58及81分鐘各失一球，終負0：2，分組賽兩連敗提早一輪出局，明晚最後一仗將對同樣兩戰皆負的關島隊。