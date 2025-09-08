港隊輪椅舞蹈奪3金3銀 教練冀殘特奧會佳績肯定港將實力

表演賽摘金 舞步致敬李小龍

前日已在混合拉丁舞三項勇奪金牌的香港一隊組合余俊延／蔡芷欣，昨在混合拉丁舞五項（包括森巴舞、查查查、倫巴舞、鬥牛舞及牛仔舞）決賽同樣表現出色，力壓同屬一隊的隊友蘇芷恩／李霈然，為港隊增添1金1銀。

壓軸的表演舞（集體）賽事，香港一隊身穿黑、白色功夫服，以李小龍的經典訪問片段「Be water, my friend」作為開場，隨後以功夫為主題完成舞蹈，贏得現場觀眾熱烈掌聲，不負眾望奪得金牌；香港二隊則獲第5名完賽。

連同團體項目，余俊延與蔡芷欣今屆共奪3面金牌，前者坦言從未想過有如此佳績，「我只是專注跳好自己部分，盡力完成教練要求」。在個人項目共取3面銀牌的李霈然則稱，雖在主場比賽令他有些緊張，但真正踏上舞台那一刻，反而轉化成動力。

香港一隊憑精湛團體演出奪金，背後功臣之一正是負責編舞的教練駱天麒。他賽後分享團隊花了3至4個月編排舞蹈，「這個概念源自我對香港電影的熱愛，尤其是李小龍這個人物，所以我認為他能代表香港，引起港人的共鳴」。