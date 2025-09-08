明報新聞網
體育

港隊輪椅舞蹈奪3金3銀 教練冀殘特奧會佳績肯定港將實力

【明報專訊】一連兩日的殘特奧會香港賽區大眾項目輪椅舞蹈比賽昨在馬鞍山體育館煞科，港隊在混合拉丁舞五項包辦金、銀牌，再在表演賽（集體）奪金，連同首日1金2銀，今屆賽事以3金3銀佳績收官。出任港隊教練約兩年的駱天麒賽後透露，表演賽的舞步設計向已故武打巨星李小龍致敬，盼透過這次演出讓更多人認識並肯定香港輪椅舞蹈的實力。

表演賽摘金 舞步致敬李小龍

前日已在混合拉丁舞三項勇奪金牌的香港一隊組合余俊延／蔡芷欣，昨在混合拉丁舞五項（包括森巴舞、查查查、倫巴舞、鬥牛舞及牛仔舞）決賽同樣表現出色，力壓同屬一隊的隊友蘇芷恩／李霈然，為港隊增添1金1銀。

壓軸的表演舞（集體）賽事，香港一隊身穿黑、白色功夫服，以李小龍的經典訪問片段「Be water, my friend」作為開場，隨後以功夫為主題完成舞蹈，贏得現場觀眾熱烈掌聲，不負眾望奪得金牌；香港二隊則獲第5名完賽。

連同團體項目，余俊延與蔡芷欣今屆共奪3面金牌，前者坦言從未想過有如此佳績，「我只是專注跳好自己部分，盡力完成教練要求」。在個人項目共取3面銀牌的李霈然則稱，雖在主場比賽令他有些緊張，但真正踏上舞台那一刻，反而轉化成動力。

香港一隊憑精湛團體演出奪金，背後功臣之一正是負責編舞的教練駱天麒。他賽後分享團隊花了3至4個月編排舞蹈，「這個概念源自我對香港電影的熱愛，尤其是李小龍這個人物，所以我認為他能代表香港，引起港人的共鳴」。

