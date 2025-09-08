明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

莎芭倫卡衛冕美網 破安森莫娃報溫網敗仇 決心控制情緒制勝

【明報專訊】白俄籍「世一」莎芭倫卡昨在美國網球公開賽女單決賽，直落兩盤輕取8號種子的美籍東道主球手安森莫娃，奪得其第4個大滿貫獎盃，亦繼2014年美籍名將「細威」莎蓮娜威廉絲以來，首名成功衛冕的女網球手。這名27歲星將表示今年經過在澳網及法網決賽失利，讓她下定決心要控制情緒。

賽事頭號種子的莎芭倫卡連續3屆打入美網決賽，昨面對擁有主場之利的安森莫娃，首盤初段鬥得激烈，各自兩度打破對方發球局，局數一度打成3：3平手，惟這名27歲世界一姐的第1、2發球得分率表現較佳，並在第8局再度破發下，以6：3先拔頭籌。次盤戰况同樣緊湊，兩人皆兩度破發，需以「搶七」分勝負。莎芭倫卡雖細分大幅領先6：1後，尾段被對方連取兩分，最終仍贏7：3，經過1小時34分鐘直落兩盤力挫出現29次非壓力失誤的安森莫娃，並報回今年7月溫布頓網球錦標賽女單4強一敗之仇。

安森莫娃連續失冠淚灑球場

回顧今年初在澳洲網球公開賽女單決賽以1：2不敵美籍星將姬絲，以及在法國網球公開賽決賽同以1：2反負另一美籍球手嘉奧芙，莎芭倫卡終在美網取得今年首座大滿貫冠軍。她賽後坦言這些失利學會重要一課，「我不希望同樣事情一再發生。過去我總以為只要晉身決賽就代表我會贏，一切都會順利，這是錯誤的心態。為了這場美網決賽，我下定決心要控制情緒」。

24歲的安森莫娃雖連續打入溫網與美網女單決賽，但再次與冠軍擦肩而過。賽後她淚灑球場，並說：「連續兩場決賽失利的確令人沮喪，今（昨）天我沒有為夢想付出足夠努力。感謝大家在我家鄉的大滿貫賽事中給予支持。」

小田凱人贏輪椅男單 成就金滿貫

另外，年僅19歲的日本籍球手小田凱人，在美網輪椅賽男單決賽以盤數2：1險勝阿根廷籍球手古斯達禾費南迪斯首度稱王，連同他過去已贏得所有四大滿貫獎盃及去年巴黎殘奧男單金牌，成為繼其網球偶像兼日本名將國枝慎吾後，史上第2名達成輪椅賽男單「金滿貫」的球手；而小田凱人的同鄉上地結衣，則在輪椅賽女單決賽以盤數2：1反勝國家隊的李曉輝，8年來第3次奪冠。

上 / 下一篇新聞