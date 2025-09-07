明報新聞網
體育

母親支持走劍擊路 羅阡滺盼以生命影響生命

【明報專訊】羅阡滺（Claire）在母親無條件支持下，從小學習不同技能，惟劍擊像「恩師」持續給她的世界帶來更多色彩，啟發她想成為有影響力的人，「希望能夠以生命影響生命」。今年她經學校提名，獲得屈臣氏集團香港學生運動員獎，「我認為『一校一獎』形式，給得獎者很大認可和鼓舞，令我在運動發展更有動力」。

獲香港學生運動員獎添動力

羅阡滺幼時是一名乒乓球手，同時在樂器方面也頗有成績，這離不開羅媽媽無條件的支持，「一定要讓孩子知道是不是真的喜歡，如果嘗試了不喜歡就轉其他，因為不一定我覺得對的，他們就能做得好，沒有天分是很痛苦的事」。羅媽媽笑言未曾設想子女走上專業化道路，僅是希望透過不同運動學會自律和堅毅，因為品質是可伴人終生。

羅阡滺認同母親所說，承認人生因劍擊變得繽紛，「劍擊就像老師，我可從中感覺到自己要更冷靜、做決策時要果斷，它也為我的生活帶來不同的色彩」。透過屈臣氏的平台，Claire又獲選拔參加馬來西亞交流團及本地義工活動 ，激發自己想成為有影響力的人，「我接觸了不同的運動項目、學校、年齡層的人，看見更廣闊的世界，也希望能夠以生命影響生命，一個人的力量可能小，但團結起來相信可以改善社會」。對羅阡滺而言，未來即使不做全職運動員，這份劍擊帶來的精神與力量也會傳遞下去。

