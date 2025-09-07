明報新聞網
體育

羅阡滺劍指文憑試搏盡無悔 暫卸重劍試後再上路 感恩成港青冀戰國際賽

【明報專訊】羅阡滺（Claire）學劍8年，在3年前正式成為劍擊港青隊員，她坦言此前並不清楚有如此一條道路，非常感恩能夠成為女子重劍港青代表，過程中更始料不及克服濕疹。新學年升上中六要準備文憑試的她，視兼顧學業為最大難關，需暫且放劍，「希望搏盡無悔，考完中學文憑試後就回去打劍 」。

文、圖：許楚雅

羅阡滺接觸劍擊，緣於她的弟弟7歲時看電影《星球大戰》萌生對打劍的興趣，當年9歲的她就此被弟弟影響「入坑」，如今回望發現只有自己還在打劍，笑言「弟弟早已轉彈鋼琴，他遺棄了我」。Claire起初學習花劍，受小學劍擊隊教練指導轉為重劍，「教練覺得我向前進攻時的刺點很準，加上我小學時身高較高，所以叫我打重劍」。由初學到步入正軌，她自言更喜歡重劍，「重劍像捉棋遊戲，不單看你的體力，也講求智力和策略，你要看清楚對手的反應，再依據其反應令她跌入你的陷阱」。

亞青賽奪兩牌 確立自我方向

羅阡滺學劍5年便加入劍擊青年港隊，稱每一步都是走出來才知道，「我以前不知有港青的存在，只是想入校隊代表學校比賽，直至3年前教練跟我說『入港青更有機會代表香港』，我覺得這是人生之中非常感恩的機會」。然而，進入專業團隊訓練後，Claire的成績卻未如願，也因而自我懷疑能否在國際賽走得更遠。直至去年亞洲青少年盃劍擊巡迴賽，她在台北和馬來西亞兩個分站的個人賽分獲銀牌和銅牌，逐漸打消自我否定。

克服濕疹 仿偶像江旻憓茹素

回顧劍擊之路，羅阡滺印象最深並非個別比賽，而是克服濕疹，「兩年前濕疹突然爆得厲害，甚至還長到臉上，患處會脫皮，每次打劍時，劍服都會被汗浸住，真的好嗱，每當出劍都會好痛」。縱使大量出汗不利濕疹治療，Claire也從未想過放棄，除了勤洗劍服、隨身帶面巾擦汗，偶然機會讓她了解到偶像、巴黎奧運女重金牌前港將江旻憓食素如何幫助療傷，所以開始仿效，發現見效明顯便堅持下去，至今她的臉部已看不出痕迹。她補充自己並非100%素食者，有時出外比賽未能選擇全素下也會酌情吃點肉類。

劍服一穿便是8年，今年17歲的羅阡滺談及新學年將迎最大難關，「我中四時很努力兼顧學業和體育，獲得獎牌同時也有獎學金，但中五開始兼顧不到，學業欠佳導致打劍時思緒較重，出劍不夠果斷，有時遲了0.1秒，整個比賽命運可以改變」。就讀聖保羅男女中學的她獲得上學年屈臣氏集團香港學生運動員獎，今夏暑假經過沉澱後，升上中六決定專心讀書，「可能人生只得一次考文憑試，希望可以搏盡無悔，考完之後就回去打劍 」。展望將來，她目標是獲得更高排名參與國際賽，「始終名額有限，劍擊界的選手都很厲害，這其實不是壞事，可以推動我去競爭。不過最重要是提升能力、找到方向，我就已心滿意足」。

