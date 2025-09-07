明報新聞網
體育

港隊主場迎殘特奧會輪椅舞蹈 首日奪1金2銀 余俊延振奮為港摘金 拍檔蔡芷欣：在人生記事簿記一世

【明報專訊】殘特奧會香港賽區的大眾項目輪椅舞蹈比賽，昨早起一連兩日在馬鞍山體育館舉行。港隊首日即獲1金2銀，余俊延與蔡芷欣在混合拉丁舞三項勇奪金牌，蘇芷恩和李霈然則在混合標準舞三項及五項連奪兩面銀牌。余俊延賽後稱非常振奮能為香港隊取得金牌，拍檔蔡芷欣形容此事「會在人生記事簿裏記一世」。

今屆殘特奧會輪椅舞蹈比賽有9個小項，有13隊共97名運動員參與，首日先舉行混合標準舞三項及五項、雙輪椅標準舞三項、混合拉丁舞三項及雙輪椅拉丁舞五項。

港隊今屆派出兩隊共23人分途出賽，在昨午的混合拉丁舞三項，港隊有余俊延／蔡芷欣、黃和洲／雷綺婷及周俊／徐佩盈晉身準決賽，最終余俊延／蔡芷欣脫穎而出，在決賽力壓兩隊上海組合張軍／劉瑞紅及邵玥／汪成奪金。余俊延賽後稱此面金牌意義非凡，「可以為港隊拿到金牌非常振奮」。身旁的蔡芷欣說：「這種開心會在我們人生記事簿裏記一世。」

蘇芷恩伙李霈然混合標準舞奪兩銀

曾於2019年殘特奧會奪得混合標準舞三項金牌的蘇芷恩與李霈然，在昨早混合標準舞三項及五項連奪兩面銀牌。兩項冠軍均為廣東隊的林浩欽／李思思；另一港隊組合周俊／馮瑞珍則在雙輪椅標準舞三項獲第6名。

蘇芷恩透露曾受腰部傷患困擾想過退出，但在拍檔和教練支持下堅持參賽，賽後笑言「經過今屆全運激勵自己再前進」，「成績都滿意，因我們目標是三甲」。李霈然稱今屆參賽人數較此前多，競技感覺更強，「港隊可以有3對組合，讓我們多些機會爭獎牌」。

馬鞍山體育館今早將續演餘下4項，分別為混合拉丁舞五項、雙輪椅標準舞五項、雙輪椅拉丁舞三項及表演舞（集體）。

