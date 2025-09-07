報料
體育
2025年9月7日星期日
艾卡拉斯強勢闖美網決賽 橫掃祖高域今屆一盤未失 鬥衛冕史拿
黃澤林赴奧海城見過百球迷 冀台維斯盃坐爆維園
港足撼斐濟爭泰王盃季軍 隔一年再交手 將帥冀勝利謝球迷
法國世盃外旗開得勝 折PSG雙鋒
蘇亞雷斯放飛劍惹禍 美墨聯賽盃停6場
體壇快訊：永倫今銀牌賽鬥晉龍
電視精選
港隊主場迎殘特奧會輪椅舞蹈 首日奪1金2銀 余俊延振奮為港摘金 拍檔蔡芷欣：在人生記事簿記一世
羅阡滺劍指文憑試搏盡無悔 暫卸重劍試後再上路 感恩成港青冀戰國際賽
母親支持走劍擊路 羅阡滺盼以生命影響生命
【明報專訊】（請看附圖）
